يوفنتوس يصارع ريال مدريد على موهبة توتنهام

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأيرلندي توني باروت نجم توتنهام الإنجليزي الشاب.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس انضم إلى سباق الصراع على ضم باروت، حيث تنافس السيدة العجوز ناديي بايرن ميونخ وريد بول لايبزيج الألمانيين من أجل التوقيع مع النجم الأيرلندي الشاب صاحب ال 17 عاما.





وذكر الموقع الإيطالي أن باروت لفت أنظار ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لتوتنهام أثناء تدريبات الفريق الأول بعد تصعيده له من أكاديمية النادي اللندني.





وأوضح الموقع الإيطالي أن باروت قدم مستوى مميز أثناء فترة التوقف الدولي الأخيرة مع منتخب بلاده جمهورية أيرلندا تحت 21 عاما، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال مباراتين اثنتين.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن باروت كان قد ارتبط في الفترة الأخيرة بإمكانية رحيله إلى ريال مدريد الذي مازال يسعى في سياسة ضم المواهب الشابة المميزة.





ويعتبر باروت من أحد أبرز مواهب أكاديمية النادي اللندني التي اشتهرت مؤخراً بامتلاكها للعديد من المواهب المميزة، حيث حصل على فرصته بفضل بوتشينيو أبرزهم والكر بيترز وسكيب وهاري وينكس بالإضافة إلى الصفقات الجديدة التي تطورت بقوة مثل ديلي آلي.





ويبلغ باروت الأيرلندي الجنسية من العمر 17 عاماً ويلعب في خط الهجوم ويُلقب بهاري كين الجديد بسبب التشابه الكبير في القدرات الهجومية لكلا منهما مع فارق الخبرة بالتأكيد.





وشارك ترني باروت للمرة الأولى مع توتنهام في فترة الاستعداد للموسم الحالي وتحديداً في مباراة يوفنتوس.