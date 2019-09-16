نجم ريال مدريد على رادار مانشستر يونايتد في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية ألمانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وذكرت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن مانشستر يوناي تد يسير قدما في سبيل تقديم عرض رسمي من أجل التوقيع مع الألماني توني كروس مع تقدير القيمة السوقية للنجم الألماني بما يعادل 70 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة الألمانية إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد يحصل فيها نادي العاصمة الإسبانية على خدمان نجم وسط الفرنسي بول بوجبا مقابل انضمام توني كروس إلى قلعة الأولد ترافولد.



وألمحت الصحيفة الألمانية أن كروس وقع عقدا جديدا مع ريال مدريد قبل بداية جولات الموسم الحالي 2019/2020 ويبدو أن نجم بايرن ميونخ الألماني السابق ينوي اعتزال كرة القدم داخل قلعة السنتياجو بيرنابيو.



وكانت تقارير إسبانية كشفت مطلع هذا الشهر عن رفض ريال مدريد الإسباني التخلي عن الألماني توني كروس نجم وسط الفريق أثناء فترة الإنتقالات الصيفية المنصرمة مؤخرًا.



وأفادت صحيفة أوكدياريو الإسبانية بأنه خلال هذا الصيف رفض ريال مدريد عرضًا بلغت قيمته 75 مليون يورو قدمه مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع توني كروس.