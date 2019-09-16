مدير المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار: اقتربنا من 240 ألف عملية جراحية (فيديو)



وأضاف "عاطف"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إنهاء قوائم الانتظار ويعملون على منع تراكمها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في تمويل هذه المبادرة، بالإضافة للبنك المركزي، وبعض جهات المجتمع المدني.



وتابع مدير المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، أن هناك مؤسسات شريكة تقوم بالعمليات الجراحية بالمجان مثل مؤسسة مجدي يعقوب، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق أعلى مستويات الجودة داخل المستشفيات المصرية الحكومية، وهناك ميكنة لإصدار القرار الثلاثي ما يتيح للأطباء تسجيل المرضى الذين يترددون عليهم وقد يحتاجون لعمل جراحة قسطرة قلبية.



وأشار إلى أنه بالنسبة للعمليات الخاصة بزراعة القوقعة فإن هناك 5 آلاف طفل يحتاجون لزراعة القوقعة، وسيتم إطلاق مبادرة لاكتشاف الأطفال الذين يعانون من هذا المرض.



وشدد على أن هناك نقلة نوعية في تقديم الخدمة الصحية في مصر، مشيرا إلى أنهم تخطوا 230 ألف عملية جراحية في المبادرة، واقتربوا من 240 ألف عملية جراحية.



وأكد أنهم يجرون عمليات كبرى في المبادرة، مشددا على أنه لا يوجد بالمنظومة أي نوع من المجاملات فيها.

قال الدكتور خالد عاطف، مدير المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إن ما يسمى بـ"قوائم الانتظار" موجود في كل دول العالم، وقبل بداية المبادرة كانت فترة الانتظار قد تصل في بعض الحالات إلى 400 يوما، أما حاليا تصل إلى 17 يوما، وبالتالي فإننا نقترب من الأرقام العالمية.