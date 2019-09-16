تعرف على موعد حفل عمر خيرت المرتقب بالأوبرا





يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية غدا الاثنين 16 و الثلاثاء 17 سبتمبر الحالى على المسرح الكبير فى تمام الساعة الثامنة مساء.





حفل خيرت في محمي القلعة





واستقبل مسرح محكى القلعة، في مطلع الشهر حفل الموسيقار عمر خيرت، والمنظم ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.





وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب، فضلًا عن حرص الدكتورة إيناس عبدالدايم على حضور الحفل الأول لـ"خيرت"، بعد غياب سنوات عن المشاركة بالمهرجان.





أبرز ما قدم الموسيقار في الحفل





واعتلى "خيرت، خشبة المسرح، وسط ترحيبات الاف من الجمهور والذي صعب حصرهم، معبرين عن سعادتهم البالغة لحضور حفل موسيقار فريد من نوعة، ليقدم باقة من ألمع مؤلفاته الموسيقية التي كون من خلالها شريحة كبيرة من الجمهور، وتم عزفها في العديد من الحفلات حول العالم، منها "خالي بالك من عقلك ، والعرافة والعطور الساحرة، مائة سنة سينما"، وغيرها.





نبذة عن عمر خيرت





ومن المعروف أن عمر خيرت هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، ومن مواليد 11 نوفمبر ،1948 وهو من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر.





ينتمي لأسرة مثقفة محبة للفنون، أهدت من قبل لمصر والعالم الموسيقار أبو بكر خيرت (المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري وقد اثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة)، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.









أسرة محبة للفنون





أما جده هو محمود خيرت كان محامياً وكان مهتماً جداً بالفنون وشاعراً وأديباً ومترجماً ورساماً وموسيقياً، وكان لديه صالون دائم للفنون يجمع رموز الفن والثقافة في ذلك العصر أمثال فنان الشعب سيد درويش والمثَّال محمود مختار والأديب المنفلوطي.





ووالده كان مهندساً معمارياً متخصصاً في العِمارة الإسلامية وبناء المساجد، وكان أيضاً عازفاً للبيانو وظل مواظباً على العزف عليه حتى وفاته.



