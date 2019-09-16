مستشار وزير القوى العاملة: لا يجوز فصل العامل إلا بحكم محكمة (فيديو)



وأضاف "عبد العاطي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن صاحب العمل له الحق في الاستغناء عن العامل ولكن دون التعرض لحق العامل، بمعنى أن العقد شريعة المتعاقدين، وإما انتهاء العقد بتراضي الطرفين، وإما "إنهاء" العقد بمبرر مشروع وكافي، أو فصل العامل وهذا لا يجوز إلا بحكم محكمة من المحكمة العمالية، إذا كان العامل ارتكب خطأ جسيم.

وشدد مستشار وزير القوى العاملة، على أن القانون الجديد أنشأ محاكم عمالية متخصصة مثل محاكم الأسرة، وألزم القاضي بإنهاء النزاع بحكم نهائي خلال ثلاثة أشهر.





وبالنسبة لعمالة الأطفال، فقد أشار "عبد العاطي" إلى أن الدستور حظر تشغيل العامل حتى سن 15 سنة، ويجوز تشغيله من 15 سنة، ولكن بأحكام وضوابط، وعلى سبيل المثال لا يجوز أن يعمل أكثر من 6 ساعات، بينها 4 ساعات متصلة.



ولفت إلى أن هناك بعض الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل الأطفال، وبعض الأعمال الأخرى لا يعمل فيها الأطفال بعد وقت معين من اليوم، وهذا يخضع للضوابط التيي يحددها القانون.



وأشار إلى أن حقوق المرأة في القانون الجديد تعتمد على تمكينها اقتصاديا، لأن تمكين المرأة يؤديي لتمكين المجتمع.



قال المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوى العاملة، إن الفصل التعسفي للعامل تعتبر مسالة خطيرة جدًا، وتحتاج للعلاج والحل، والتدخل لحلها يجب أن يكون غاية في الدقة، مشددًا على أن الدستور حظر الفصل التعسفي، وفوض القانون للتعامل مع هذه المسألة.