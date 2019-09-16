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خالد عكاشة: "سيناء 2018" كسرت الإرهاب داخل مصر (فيديو)

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:02 ص
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خالد عكاشة: سيناء 2018 كسرت الإرهاب داخل مصر (فيديو)
خالد عكاشة
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نعيم يوسف
 
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قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العملية "سيناء 2018"، جعلت الإرهاب ينكسر بصورة كبيرة داخل مصر، بإمكانيات خاصة ولم تتلق أي دعم دولي، الأمر الذي لاقى إشادات دولية لنجاح هذه التجربة.

وأضاف "عكاشة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن مصر طالبت بالتعامل بطريقة واحدة مع جميع التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد.

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مواجهة خطر معقد مثل الإرهاب يجب أن تكون عسكرية ومجتمعية أيضا، لافتا إلى أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول المحيطة وأن تكون هناك بصمة مصرية في ذلك، وكل شخص يستطيع تحصين من حوله من الأفكار المتطرفة التي تهدم المجتمعات.

ولفت إلى أن المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على هذه الأمور.

وأوضح أن الجيوش الوطنية هي عماد الدول الوطنية، وانظروا للمواطن الأمريكي كيف يتعامل مع الجيش الأمريكي بنوع من التقديس، لأنه علامة على السيادة الوطنية.

وشدد على أن هناك افتخار بكل جندي مصري في القوات المسلحة، ويُنظر لهم بنوع من الإكبار على الدور الذي يقومون به، ومصيرنا كدولة مصرية معلق بمؤسساتنا، وعلى رأسها المؤسسات التي تمثلنا، ولا ييوجد أسرة مصرية غير ممثلة داخل صفوف الجيش المصري، سواء بشهيد أو مجند أو ضابط في الجهاز الأمني.

وأكد على أن الإرهاب يتسلح بسلاح خطير جدا، وهو الدين، والمستهدف الفعلي هو ضرب أسس وأصول الدين وهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من العمل.
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