باحث يكشف مصادر تمويل تنظيم داعش (فيديو)
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:11 ص
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نعيم يوسف
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كشف محمود قاسم، باحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن مصادر تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي، وأهمها بيع النفط، وجباية الضرائب، وكان في عام 2015، يحصل على 40 مليون دولار شهريا، أغلبها كانت من بيع النفط.
وأضاف "قاسم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن هناك دولا في الإقليم وخاصة تركيا، تورطت بشكل كبير في شراء النفط من التنظيم من خلال بعض الشركات.
وأضاف الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه بعد التضييق على التنظيم في بيع النفط لجأ حاليا إلى الفضاء الإلكتروني لاستخدام العملات الافتراضية.
تنظيم "داعش"، أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، هو تنظيم يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، وظهر عقب غزو العراق، وأسسه "أبو مصعب الزرقاوي"، إلا أنه شهد توسعا كبيرا وانتشارا إقليميا واسعا بعد قيادة الإرهابي "أبو بكر البغدادي" له، حيث استطاع التنظيم الإرهابي السيطرة على جزء كبير من الأراضي العراقية والسورية، وفرض سيطرته عليها، وإقامة دولته المزعومة فيها، وكان يستخدم العديد من الأمور غير المشروعة في التمويل مثل تهريب النفط، والاتجار في الآثار، وغيرها.
وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالفا دوليا لمحاربة التنظيم الإرهابي، بينما تحالفت روسيا مع النظام السوري لمواجهة التنظيم الإرهابي، والمليشيات المسلحة.
وتلقى التنظيم ضربات موجعة، في العديد من المناطق التي سيطر عليها في وقت سابق.
وأضاف "قاسم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن هناك دولا في الإقليم وخاصة تركيا، تورطت بشكل كبير في شراء النفط من التنظيم من خلال بعض الشركات.
وأضاف الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه بعد التضييق على التنظيم في بيع النفط لجأ حاليا إلى الفضاء الإلكتروني لاستخدام العملات الافتراضية.
تنظيم "داعش"، أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، هو تنظيم يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، وظهر عقب غزو العراق، وأسسه "أبو مصعب الزرقاوي"، إلا أنه شهد توسعا كبيرا وانتشارا إقليميا واسعا بعد قيادة الإرهابي "أبو بكر البغدادي" له، حيث استطاع التنظيم الإرهابي السيطرة على جزء كبير من الأراضي العراقية والسورية، وفرض سيطرته عليها، وإقامة دولته المزعومة فيها، وكان يستخدم العديد من الأمور غير المشروعة في التمويل مثل تهريب النفط، والاتجار في الآثار، وغيرها.
وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالفا دوليا لمحاربة التنظيم الإرهابي، بينما تحالفت روسيا مع النظام السوري لمواجهة التنظيم الإرهابي، والمليشيات المسلحة.
وتلقى التنظيم ضربات موجعة، في العديد من المناطق التي سيطر عليها في وقت سابق.
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