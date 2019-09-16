الاصطدام الأول للجهاز الفني...مصر تواجه البرازيل وديا

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نجح مسئولو االجنة الخماسية والتي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مؤقت برئاسة عمرو الجنايني؛ في إنهاء الاتفاق مع الاتحاد البرازيلي؛ لإفامة مباراة ودية بين المنتخبين الأول خلال الأجندة الدولية؛ أكتوبر المقبل.



وعقد جمال محمد على نائب رئيس الجبلاية؛ جلسة مع مسئولو الشركة والتي ستنظم المباراة، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة.



وطرح مسئولو الشركة؛ إقامة المباراة في دولة الكويت في شهر أكتوبر المقبل؛ وهو ما وافق عليه نائب الجبلاية بشكل مؤقت؛ على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمؤتمر صحفي.



وتعتبر هذه المباراة؛ هي الاصطدام الأول الذي سيواجه الجهاز الفني الجديدد للفراعنة؛ حيث أنهت الجبلاية؛ الاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي لتولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.



واقترب إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري بقوة من منصب المدير الفنى خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، بعد دعمه بقوة من قبل المشرف على المنتخب الوطنى الأول وعضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل.



ويضع اتحاد الكرة المصري الرتوش الأخيرة للإعلان رسمياً عن والجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.



وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن من قبل عن 5 مرشحين سيتم الإعلان عن واحد من بينهم لتدريب مصر وهم : حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.



ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره الكينى في شهر نوفمبر المقبل، في الجولة الأولى بدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها الكاميرون 2021 المقبل.