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نيمار الى جماهير باريس: لا أحتاج الى دعمكم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:24 ص
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نيمار الى جماهير باريس: لا أحتاج الى دعمكم
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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صرح نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه لا يمتلك أي رسالة لجماهير فريقه، قائلًا أنه ليس بحاجة إلى دعم أو هتاف وسيعتبر كل مبارياته خارج الأرض.

وقال نيمار في تصريحاته عن الهتاقات التي تعرض لها من جماهير باريس سان جيرمان ورفضهم الاحتفال بهدفيه: "ليس لدي أي رسالة للجماهير، إذا كانت لديهم الرغبة في الهتاف ضدي فهذا حقهم، نحن فريق وأنا أشعر بالحزن، وعليهم ألا يضعوا تركيزهم على حالتي."

وتابع: "لقد تعرضت للإهانة من قبل في ملاعب أخرى من جانب المنافسين سواء في البرازيل أو فرنسا لكن بداية من الآن، أنا أعلم أن كل مباراة سأخوضها ستكون كمباريات خارج الأرض، أريد أن أقول أنني لست على خلاف مع الجماهير."

وسجل نيمار هدف باريس سان جيرمان الوحيد في مواجهة ستراسبورج مساء السبت في الوقت الضائع ولم تحتفل الجماهير.
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