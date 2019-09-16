شاهد.. كيف نجحت الدولة في تخفيض سعر الأرز وضرب الاحتكار
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
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نعيم يوسف
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قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن السوق كان به وفرة في محصول الأرز حتى العام الماضي، حيث تمت عدد من المخالفات في الزراعة، وتم زراعة كميات أراضي أكبر مما تسمح به الدولة، وبالتالي تم إنتاج 4.5 مليون طن.
وأضاف "شحاتة"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن زراعة الأرز تعتبر جيدة من الناحية الاقتصادية للفلاح، وأيضا جيدة للأراضي الزراعية، إلا أنه تم تحديد 824 ألف فدان فقط لزراعتها بالأرز نتيجة لمشكلة المياi التي تعاني منها مصر.
وتابع رئيس شعبة الأرز، أن مصر كان بها ما يكفي من الأرز، إلا أن البعض زايد في الأسعار ووصل السعر إلى 12 جنيها للكيلو، وبالتالي لجأت مصر للاستيراد في الموسم الحالي، خوفًا من الاحتكار، وتم استيراد 285 ألف طن.
وأشار إلى أن الكميات التي تم استيرادها بالإضافة لوجود أرز كافي في الأصل في السوق المصرية، عملت على تخفيض سعر الأرز، الأمر الذي أدى استياء بعض الذين كانوا يريدون المغالاة في الأسعار ويسيطرون على السوق.
وشدد على أن اتحاد الصناعات حذر في وقت سابق هؤلاء التجار وكبار المزارعين من أن الدولة سوف تستورد الأرز حال استمرارهم في المغالاة وسياسة الاحتكار، ولم يسمعوا لهم، مؤكدا أنهم أجبروا حاليا على البيع بأسعار مخفضة بعد توافر السلعة في الأسواق بكميات كبيرة.
وأضاف "شحاتة"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن زراعة الأرز تعتبر جيدة من الناحية الاقتصادية للفلاح، وأيضا جيدة للأراضي الزراعية، إلا أنه تم تحديد 824 ألف فدان فقط لزراعتها بالأرز نتيجة لمشكلة المياi التي تعاني منها مصر.
وتابع رئيس شعبة الأرز، أن مصر كان بها ما يكفي من الأرز، إلا أن البعض زايد في الأسعار ووصل السعر إلى 12 جنيها للكيلو، وبالتالي لجأت مصر للاستيراد في الموسم الحالي، خوفًا من الاحتكار، وتم استيراد 285 ألف طن.
وأشار إلى أن الكميات التي تم استيرادها بالإضافة لوجود أرز كافي في الأصل في السوق المصرية، عملت على تخفيض سعر الأرز، الأمر الذي أدى استياء بعض الذين كانوا يريدون المغالاة في الأسعار ويسيطرون على السوق.
وشدد على أن اتحاد الصناعات حذر في وقت سابق هؤلاء التجار وكبار المزارعين من أن الدولة سوف تستورد الأرز حال استمرارهم في المغالاة وسياسة الاحتكار، ولم يسمعوا لهم، مؤكدا أنهم أجبروا حاليا على البيع بأسعار مخفضة بعد توافر السلعة في الأسواق بكميات كبيرة.
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