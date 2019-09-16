أول رد من نانسي عجرم على اتهامها باستغلال فارس كرم!
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:29 ص
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عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرـ عن دهشتها إزاء الاتهامات وجهت لها بأنها طرحت أغنيتها "بدنا نولع الجو" عقب نجاح أغنية فارس كرم "الليلة بدنا نولعها".
وأكدت في تصريحات صحفية أن جميع هذه الاتهامات خاطئة، مؤكدة أن البعض يضخم الأمور.
"تكسر الأرض"
وقالت النجمة اللبنانية في تصريحات صحفية إن متابعيها يلحون عليها دائما لإصدار أعمال جديدة، وأن أغنية "بدنا نولع الجو" التي طرحتها منذ 8 أشهر، ما تزال "تكسر الأرض" كلما قامت بغنائها على خشبة المسرح.
نجاح "الليلة بدنا نولعها" لفارس كرم
وحول الانتقادات التي انتشرت بأن نانسي طرحت أغنية "بدنا نولع الجو" عقب نجاح أغنية فارس كرم "الليلة بدنا نولعها"، قالت نانسي: "استمعت إلى كلمات أغنية "بدنا نولّع الجو" قبل أن يطرح فارس كرم أغنيته "الليلة بدنا نولعها". ولو افترضنا العكس، أين المشكلة؟ البعض يضخّمون الأمور، وأنا لا أرى مشكلة في ما حصل إذ إننا جميعاً "بدنا نولّعها"، أنا وأليسا ونجوى ونوال وعاصي ووائل... للأسف، أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للبعض للإيقاع بين الفنانين من دون أي تخطيط مسبق".
ومؤخرًا شرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها بـ "انتسجرام"، صور جديدة ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها على شاطئ البحر وهي ترتدي شورت باللون الأبيض وقبعة.
ولاقت الصورة إعجاب جمهور نانسي عجرم، وبادر الجميع بمشاركتها على نطاق واسع.
موقف نانسي عجرم من اعتزال إليسا الفن
ومؤخرًا كشفت النجمة اللبنانية، عن السر وراء عدم تعليقها على قرار إليسا اعتزال الفن.
وقالت نانسي في تصريحات صحفية: "لطالما وُجّه إليّ هذا السؤال من بعض المقرّبين، ولم أعلّق على ما كتبته إليسا، أنني متأكدة من أنها ستتراجع عن قرار الاعتزال، فربما قررت ذلك وهي في حالة من العصبية"، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.
وفي أول تعليق لها على اعتزال إليسا، قالت نانسي عجرم: ""إن كلمة الاعتزال عواقبها وخيمة، ولا ينبغي لإليسا أن تقولها في الوقت الراهن، وأنا أعتبر اعتزال الفن رفضا لنعمة رب العالمين، وخصوصا من فنانة محبوبة مثل إليسا، التي تحسن اختيار الأغاني الجميلة".
شعبية نانسي في مصر
من ناحية أخرى، نفت نانسي عجرم إن كانت شعبيتها في مصر تراجعت خلال السنوات الماضية، مؤكدة: "إن مكانتي في مصر تغيرت نحو الأفضل خلال السنوات الماضية، ولم تتراجع مثلما يردد البعض".
وأشارت إلى أنها لا تفكر بهذا الأسلوب ولا تعمل بهدف إلغاء أحد، ولا يمكن لأحد أن يلغيها.
وتابعت "لكن مما لا شك فيه أن إليسا محبوبة في مصر ولها جمهورها، وأنا كذلك".
نانسي عجرم ترتدي هوت شورت
ومؤخرًأ نشرت نانسى عجرم صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنسنجرام"ظهرت نانسى فى الصورة وهى ترتدي مايوه باللون الأسود، برنيطة من الخوص،
وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ارتدت نظارة شمس باللون الأسود ،وتخلت عن الميك أب فى هذه الصورة،وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.
وعلقت قائلة:"hello sunshine!"
نانسي تروج لذا فويس كيدز
نشرت نانسي فيديو لها من برنامج ذا فويس كيدز واتضح من الفيديو تحمسها لاختيار أفضل الأصوات من الأطفال المشاركين وذلك من خلال تجارب الأداء،مقدمي برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، هذا الموسم هم : نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي.
نانسي عجرم وابنتها في حفل بمصر
واصطحبت الفنانة نانسي عجرم ابنتها معها في حفلها الأخير الذي أحيته في مصر، حيث كانت الزيارة الأولى لها إلى مصر، وأظهرت الطفلة سعادتها بهذه الزيارة، وطلبت من والدتها تكرار التجربة مرة أخرى.
وعلقت قائلة:"hello sunshine!"
نانسي تروج لذا فويس كيدز
نشرت نانسي فيديو لها من برنامج ذا فويس كيدز واتضح من الفيديو تحمسها لاختيار أفضل الأصوات من الأطفال المشاركين وذلك من خلال تجارب الأداء،مقدمي برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، هذا الموسم هم : نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي.
نانسي عجرم وابنتها في حفل بمصر
واصطحبت الفنانة نانسي عجرم ابنتها معها في حفلها الأخير الذي أحيته في مصر، حيث كانت الزيارة الأولى لها إلى مصر، وأظهرت الطفلة سعادتها بهذه الزيارة، وطلبت من والدتها تكرار التجربة مرة أخرى.
قرار إليسا اعتزال الفن
وكانت المغنية اللبنانية إليسا قد أعلنت، في شهر أغسطس/ آب، قرارها باعتزال العمل الفني، في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.
وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".
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