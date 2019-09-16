أول رد من نانسي عجرم على اتهامها باستغلال فارس كرم!

ولاقت الصورة إعجاب جمهور نانسي عجرم، وبادر الجميع بمشاركتها على نطاق واسع.

موقف نانسي عجرم من اعتزال إليسا الفن





ومؤخرًا كشفت النجمة اللبنانية، عن السر وراء عدم تعليقها على قرار إليسا اعتزال الفن.





وقالت نانسي في تصريحات صحفية: "لطالما وُجّه إليّ هذا السؤال من بعض المقرّبين، ولم أعلّق على ما كتبته إليسا، أنني متأكدة من أنها ستتراجع عن قرار الاعتزال، فربما قررت ذلك وهي في حالة من العصبية"، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.





وفي أول تعليق لها على اعتزال إليسا، قالت نانسي عجرم: ""إن كلمة الاعتزال عواقبها وخيمة، ولا ينبغي لإليسا أن تقولها في الوقت الراهن، وأنا أعتبر اعتزال الفن رفضا لنعمة رب العالمين، وخصوصا من فنانة محبوبة مثل إليسا، التي تحسن اختيار الأغاني الجميلة".





شعبية نانسي في مصر





من ناحية أخرى، نفت نانسي عجرم إن كانت شعبيتها في مصر تراجعت خلال السنوات الماضية، مؤكدة: "إن مكانتي في مصر تغيرت نحو الأفضل خلال السنوات الماضية، ولم تتراجع مثلما يردد البعض".



