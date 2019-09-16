خبير أمن معلومات: 30 مليون حساب نشط في مصر على السوشيال ميديا.. قيمة الواحد 5 دولارات (فيديو)



وأضاف "عبد المقصود"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن متوسط عدد الحسابات النشطة في مصر على الـ"سوشيال ميديا"، حوالي 30 مليون، أي ما يساوي 2 مليار و400 مليون جنيها.



وتابع خبير أمن المعلومات، أنه يتم تقدير القيمة للحسابات وفقا للمعلومات التي يجمعها "فيسبوك"، عن المستخدمين، لافتا إلى أنه يتم تقدير الحسابات العادية بقيمة 5 دولار للحساب الواحد، أما حساب الشخص الذي يعمل صحفيا، أو في جهة أمنية يقدر حسابه بـ25 دولار.



وشدد على أنه يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حروب الجيل الرابع، ونشر الاخبار الكاذبة، مشيرا إلى أنه في هذا النوع من الحروب يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إرهاب الطرف الأخر، أما "الحرب السيبرانية"، فهي عبارة عن الدخول إلى موقع ما غير مصرح بالدخول إليه وقرصنة المعلومات الموجودة فيه أو تحقيق غرض ما من خلال اختراق هذا الموقع.



الجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني الثامن للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مسألة حروب الجيل الرابع ونشر الشائعات واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن وطريقة التعامل معها.



قال وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، إن المواطن أصبح سلعة في العالم الافتراضي حاليا، وأصبح محسوب رقميا على منصات الـ"سوشيال ميديا"، لافتا إلى أن هناك قيمة سوقية للحسابات المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيمة الحسابات المصرية تقدر بـ5 دولار كحد أدنى، والسبب وراء ذلك أنها تحتوي على بيانات.