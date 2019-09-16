موعد مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم 16 - 9 - 2019 | مشاهدة مباراة السد ضد النصر بث مباشر وحي beIN SPORTS HD

موعد مباراة النصر والسد



القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد السد





هدف كلا الفريقين من مباراة النصر ضد السد

يسعى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لقيادة العالمي إلى تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل أمام السد لضمان أولى مقاعد الدور نصف النهائي، مستغلاً لتفوقه في مباراة الذهاب، ولكن المباراة لن تكون سهلة على رفقاء المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله خاصة أنها تقام خارج قواعدهم، بالإضافة للحالة المعنوية السيئة التي يمر بها الفريق بعد فقدانه أول نقطينة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتعادله السلبي في قمة مباريات الجولة الثالثة أمام نظيره الشباب.



بينما يتطلع الإسباني تشافي، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع فريقه السد القطري في البطولة الآسيوية، حيث يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وقطع بطاقة العبور للدور نصف النهائي لاستكمال مغامرته بالبطولة القارية للتتويج بها في أول مراحل عمره التدريبية.



نتائج مباريات النصر السعودي والسد القطري في الدوري للموسم الحالي

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على نظيره ضمك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي، وواصل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز الثاني بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من البطولة، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الشباب في قمة مباريات الجولة الثالثة.



بينما استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بالفوز على نظيره الوكرة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من دوري نجوم قطر، وسحق منافسه الشحانية بسبعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة.



نتيجة مباراة الذهاب بين النصر والسد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في تحقيق فوزًا صعبًا على السد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تقدم على أسد الله بالهدف الأول للسد مبكرًا في الدقيقة 21 من زمن المباراة، قبل أن يدرك عبدالرحمن الدوسري التعادل للنصر في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، ليخطف البرازيلي جوليانو فيكتور هدف الفوز للعالمي في الدقيقة 72 من زمن المباراة، ليضع قدمًا في الدور نصف النهائي، حيث يحتاج النصر للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل، بينما يحتاج السد للفوز الذي لاغنى عنه بأي نتيجة للوصول للمربع الذهبي من البطولة.

يستضيف ستاد "جاسم بن حمد" معقل نادي السد، القمة النارية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري وضيفه النصر السعودي، في إطار إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، لذلك نعرض لكم موعد مباراة النصر والسد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.تنطلق مباراة النصر السعودي والسد القطري، مساء اليوم الأثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش، والخامسة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة النصر والسد حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، بتعليق التونسي المميز عصام الشوالي، كما يمكنكم الاستمتاع أيضًا بالمباراة عبر قناة الكأس HD 3، بصوت المعلق المصري المتميز أحمد الطيب.