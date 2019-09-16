ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المرزوقي يقول انه فشل في اقناع الناخبين بالتصويت له ويتحمل المسؤولية في ذلك

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:21 ص
Advertisements
المرزوقي يقول انه فشل في اقناع الناخبين بالتصويت له ويتحمل المسؤولية في ذلك
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، محمد المنصف المرزوقي،  "فشله" في اقناع أغلبية الناخبين في التصويت له في هذه الانتخابات، معتبرا ان هذه النتيجة "مخيبة للآمال".
وأكد المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فيس بوك" مساء امس الأحد، بعد نتائج تقديرية أصدرتها عدد من شركات سبر الاراء، وأظهرته في مراتب متأخرة ضمن قائمة المترشحين، "تحمله كامل المسؤولية في فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصه وببرنامجه لقيادة تونس في الخمس سنوات المقبلة".
وتوجه بالشكر الى كل من صوتوا له والى الذين تكفّلوا بمتاعب حملته الانتخابية متمنيا التوفيق لتونس في "مسارها الصعب والشاق والتي لم تكن هذه الانتخابات إلا مرحلة من مراحل تطورها من دولة تسلّط إلى دولة خدمات"،حسب نص التدوينة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الإيطالي
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
17:45
-
النصر - السعودية