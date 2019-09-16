المرزوقي يقول انه فشل في اقناع الناخبين بالتصويت له ويتحمل المسؤولية في ذلك

أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، محمد المنصف المرزوقي، "فشله" في اقناع أغلبية الناخبين في التصويت له في هذه الانتخابات، معتبرا ان هذه النتيجة "مخيبة للآمال".

وأكد المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فيس بوك" مساء امس الأحد، بعد نتائج تقديرية أصدرتها عدد من شركات سبر الاراء، وأظهرته في مراتب متأخرة ضمن قائمة المترشحين، "تحمله كامل المسؤولية في فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصه وببرنامجه لقيادة تونس في الخمس سنوات المقبلة".

وتوجه بالشكر الى كل من صوتوا له والى الذين تكفّلوا بمتاعب حملته الانتخابية متمنيا التوفيق لتونس في "مسارها الصعب والشاق والتي لم تكن هذه الانتخابات إلا مرحلة من مراحل تطورها من دولة تسلّط إلى دولة خدمات"،حسب نص التدوينة.