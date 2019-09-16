الرئاسية: أعلى نسبة مشاركة بالدائرة الإنتخابية بقبلي وأدنى نسبة بباجة

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات مساء اليوم الأحد أنّه تمّ تسجيل أعلى نسبة مشاركة في الإنتخابات الرئاسيّة السابقة لاوانها بالدائرة الإنتخابيّة بقبلي ب58.89 بالمائة وأدنى نسبة بالدائرة الإنتخابية بباجة 22.82 بالمائة.

وقدّم أعضاء الهيئة خلال ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بتونس نسب المشاركة حسب الدوائر الإنتخابية وكانت كالآتي:

تونس 1 47.38 بالمائة

تونس 2 58.56 بالمائة

بن عروس 49.59 بالمائة

أريانة 58.10 بالمائة

منوبة 49.2 بالمائة

جندوبة 34 بالمائة

الكاف 41 بالمائة

سليانة 42 بالمائة

بنزرت 49.33 بالمائة

باجة 22.82 بالمائة

نابل 1 53.97 بالمائة

نابل 2 51.95 بالمائة

زغوان 44.61 بالمائة

القيروان 34.22 بالمائة

القصرين 33 بالمائة

سيدي بوزيد 48.18 بالمائة

توزر 47.71 بالمائة

قبلي 58.89 بالمائة

سوسة 51.88 بالمائة

المهديّة 38.28 بالمائة

المنستير 40 بالمائة

صفاقس 1 49.41 بالمائة

صفاقس 2 47.45 بالمائة

قابس 39.6 بالمائة

مدنين 39.53 بالمائة

تطاوين 47.78 بالمائة

أمّا الدوائر الإنتخابية بالخارج فقد كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة ب19.7 بالمائة وتوزّعت بين 27.3 بالمائة بالعالم العربي وباقي دول العالم و16.2 بالمائة فرنسا 2 و 189 بالمائة بألمانيا و32.8 بفرنسا 1 و13.2 بالأمريكيتين وباقي دول العالم و8.45 بالمائة بإيطاليا.