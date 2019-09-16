النادي الصفاقسي ينهزم امام بارادو الجزائري

انهزم النادي الصفاقسي امام نادي بارادو الجزائري (1-3) مساء الاحد بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة في اطار ذهاب الدور الثاني من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وبادر نادي عاصمة الجنوب بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق علاء المرزوقي لكن الفريق الجزائري نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 14 بواسطة حمزة موالي من مخالفة مباشرة ثم منح عبد القادر غراب الاسبقية للمحليين في الدقيقة 61 قبل ان يضيف يسري بوزوق الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 70

وشهدت المباراة اقصاء محمد علي الطرابلسي في الدقيقة 72 بسبب الانذار الثاني.

وسيقام لقاء الاياب بعد اسبوعين في صفاقس.

وخاض النادي الصفاقسي مباراة اليوم منقوصا من العديد من اللاعبين الاساسيين لاسباب صحية وتاديبية لكن الهدف الذي سجله المرزوقي أمس يبقى ثمينا حيث ان فوز النادي الصفاقسي 2-0 في مباراة الاياب يمكنه من بلوغ الدور الموالي.