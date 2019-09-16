ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النادي الصفاقسي ينهزم امام بارادو الجزائري

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:16 ص
Advertisements
النادي الصفاقسي ينهزم امام بارادو الجزائري
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 انهزم النادي الصفاقسي امام نادي بارادو الجزائري (1-3) مساء  الاحد بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة في اطار ذهاب الدور الثاني من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وبادر نادي عاصمة الجنوب بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق علاء المرزوقي لكن الفريق الجزائري نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 14 بواسطة حمزة موالي من مخالفة مباشرة ثم منح عبد القادر غراب الاسبقية للمحليين في الدقيقة 61 قبل ان يضيف يسري بوزوق الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 70
وشهدت المباراة اقصاء محمد علي الطرابلسي في الدقيقة 72 بسبب الانذار الثاني.
وسيقام لقاء الاياب بعد اسبوعين في صفاقس.
وخاض النادي الصفاقسي مباراة اليوم منقوصا من العديد من اللاعبين الاساسيين لاسباب صحية وتاديبية لكن الهدف الذي سجله المرزوقي أمس يبقى ثمينا حيث ان فوز النادي الصفاقسي 2-0 في مباراة الاياب يمكنه من بلوغ الدور الموالي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الإيطالي
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
17:45
-
النصر - السعودية