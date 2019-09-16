رئاسية 2019: النسبة العامة للمشاركة في التصويت في الدورة الاولى تبلغ 43.6 بالمائة

بلغت النسبة العامة للمشاركة في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها 43.6 بالمائة، وذلك بعد اغلاق جميع مكاتب الاقتراع باستثناء مكتب سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أعلن عنه عضو الهيئة العليا المستقلة عادل البرينصي.

وأوضح البرينصي في تصريح ل(وات) مساء الاحد ان هذه النسبة تمثل معدلا بعد احتساب نسبة المشاركة في الاقتراع بداخل التراب التونسي البالغة 45.02 بالمائة وبالخارج التي قدرت ب 19.7 بالمائة، مشيرا الى ان غلق اخر مكتب اقتراع سيتم في حدود الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين بتوقيت تونس.

وتواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجميع النتائج في مراكز التجميع البالغ عددها 27 في الداخل و6 حول العالم، على أن ينطلق بعدها تواتر النتائج تباعا، وفق ما كان أفاد به رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحفي، ملاحظا أن عملية التجميع تكون يدويا وفق القانون، وآليا في نفس الوقت.

وشدد بفون، على أن الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها هي الهيئة العليا المستقلة الانتخابات.