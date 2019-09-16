يوسف الشاهد يؤكد احترامه لنتائج الصندوق

أكد المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، "احترامه لنتائج الصندوق"، وذلك في تصريح اعلامي مساء الأحد من امام مقر حزبه، اثر تداول مؤشرات ونتائج تقديرية لشركات سبر آراء تشير إلى عدم مروره الى الدور الثاني.

وأعرب الشاهد عن الاسف لعدم مرور مرشح من العائلة الديمقراطية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، معتبرا أن "تشتّت الصف الديمقراطي هو الذي أدى الى تسجيل هذه النتائج وهي مسؤولية الجميع"، وفق تعبيره.

وقال الشاهد (رئيس الحكومة) إنه "في انتظار الاعلان عن النتائج النهائية للدور الأول من السباق الرئاسي، يجب الوقوف على جملة من الرسائل والإستنتاجات، وأولها المشاركة الضعيفة للناخبين وعدم وجود ممثّل عن الصف الديمقراطي في الدور الثاني من الرئاسيات وأسباب تصويت جزء من التونسيين في هذا الإتجاه".

ولاحظ أن "العائلة الديمقراطية تعيش اليوم لحظة فارقة وهي مطالبة بالتقاط هذه الرسائل التي كشفتها نتائج تصويت التونسيين في الدور الأول"، داعيا التونسيين الى "التصويت بكثافة في الاستحقاق التشريعي المقبل حتى لا تترك تونس للمجهول"، وفق تعبيره.

واضاف قائلا "لا خيار في محطة 6 اكتوبر الا التوحّد حفاظا على تونس وعلى مستقبلها".

يشار الى ان إحدى مؤسسات سبر الآراء كانت أعلنت اثر غلق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء الأحد، عن تقدم المترشحين قيس سعيّد ونبيل القروي في نتائج التصويت، يليهما عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة.



