تعرف على موعد حفل الفنان تامر حسني المقبل



ويقدم حسني، في الحفل مجموعة دسمة من أغانيه القديمة والحديثة، وسط جمهوره حيث من المؤكد أن يشهد الحفل عدد كبير من محبيه وعشاقه.



حفل تامر حسني في استاد القاهرة



وأحيا الفنان تامر حسني، يوم الجمعة الماضية حفلا كبيرا باستاد القاهرة الدولي، وشهد حضورًا هائلًا تخطي 60 ألف.





وبعدد الحضور الضخم الذي تجاوز 60 ألف، يؤكد تامر، علة مكانته الاستثنائية التي ينفرد بها في المجال الغنائي والحفلات التي تحمل دائمًا شعار"كامل العدد".



يعد تامر، الفنان الوحيد الذي يشغل باله في حفلاته الغنائية بسلامة الجمهور، حيث أقسم حسني، في الحفل على عدم استكمال الحفل إذا لم يحضر صاحب الحفل، عقب ما شاهده من معاناه الجمهور بسبب الزحام الشديد.



حيث لاحظ حسني، أثناء غنائه علي خشبه المسرح تدافع الجمهور للوصول إلى مسرحه وسط أجهزة الفاير وركس، وهو ما جعله يوقف الحفل بسبب خوفه الشديد عليهم وسأل عن صاحب الحفل وصمم علي عدم الاستكمال إذا لم يحضر، لحل مشكله الزحام.



رد فعل الجمهور





ورحب الجمهور برد فعل تامر عند شعوره بوجود آذى على الجمهور، والذي ردد عقب الموقف قائلا:" تامر حسني يعني الرجولة".



وقدم حسني علي مدار ساعتين وسط هتافات وصيحات جميع الحاضرين التي ملأت أركان المسرح، مجموعة من أبرز أغانيه القديمه والحديثة أبرزها "بطلة العالم في النكد، ناسيني ليه، تليفوني رن، لو كنت نسيت، يابنت الإيه، يا تاعبني كفاياك أعذار، قابلتيني.



واستقبل حسني، من جمهوره بعض الهدايا والتي تمثلت في صور له مرسومه باليد، وبعض السلاسل الفضية المدون عليها جمل مثل" ربنا يحميك"، "انت حبيبى"، "بحبك يا تامر"، وغيرها من الجمل ليعبر بها الجمهور عن حبهم الشديد لنجم الجيل".





مينا عطا والملحن إسلام زكي



وحرص نجم ستار أكاديمي مينا عطا، والملحن إسلام زكي علي حضور الحفل مع الجمهور والتفاعل مع تامر حسني، أثناء غنائه علي خشبة المسرح.



يوما بعد يوم يُثبت حسني، أنه من الممكن وجود فنان مصري عربي يستطيع أن يحفر إسمه بين أساطير الغناء في العالم، خاصة بعد تحقيق ألبومه الأخير عيش بشوقك أعلى مبيعات وفيلمه" البدله" اعلى ايراد في تاريخ السينما المصريه والعربية. يذكر أنه أعلنت مؤخرًا الشركة المنظمة لجميع حفلات الصيف لهذا العام من خلال مدير عام الشركه السيد تامر وجيه، تفوق النجم تامر حسني بحفله الذي أقيم في مدينه العلمين الجديدة، على جميع حفلات الصيف للفنانين المصريين والعالميين من حيث الحضور الجماهيري الأعلى والتنظيم الأرقى وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر حفل النجم تامر حسني وتخطيها أسعار تذاكر النجمه العالميه چينفر لوبيز إلا أن حفله كان الأكثر جماهيريًا والأعلى تنظيمًا.





احتفال تامر حسني بألبومم "حب"





ويأتي الحفل بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، فشهد الحفل حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي شاركته الغناء والعزف، وإحتفلت معه بمرور 15 عام على بداية مسيرة تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي.



وقع الاختيار علي تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل"إيجيبت كالندر" ليُمثل مصر أمام الفريق العالمي Gipsy Kings في حفل مدينة العلمين الجديدة لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي والأعلى أجرًا في الشرق الأوسط، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار "كامل العدد" وضعت فئة إستثنائية جديدة لتذاكر الحفل تصل إلى 60 ألف جنيه ليتخطي أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئه من التذاكر حوالي 12 شخصًا من الشخصيات العامه والدبلوماسيه ورجال الدولة.





يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم في جامعة مصر الدولية وذلك يوم 26 سبتمبر الجاري.واجتمع حسني، منذ ساعات بفريق عمله للاتفاق معهم على التحضيرات اللازمة للحفل ليخرج بشكل لائق لجمهوره.