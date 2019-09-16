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أحوال الطقس لليوم الإثنين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:09 ص
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أحوال الطقس لليوم الإثنين
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محمد وليد الجموسي
 
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- سحب قليلة بأغلب الجهات وتتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة.
- الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر بالشمال.
-البحر مضطرب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات.
 

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