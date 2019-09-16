آخر ما كتبته الفنانة الراحلة منيرة حمدي

فقد الوسط الفني عشية الاحد الفنانة منيرة حمدي وهي في أوج عطائها مخلفة طفلين.

وكانت الفنانة الراحلة المولودة بباجة وبدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، قد نشرت بتاريخ 09 سبتمبر آخر تدوينة على صفحتها الخاصة بموقع الفايسبوك وتحدّث فيها عن معاناتها من آلام على مستوى ظهرها مما تسبب في الغائها عدد من الحفلات الفنية التي كانت مبرمجة لها موجهة رسائل شكر ومحبة لكل الذين اتصلوا بها للاستفسار عن سبب غيابها.

وجاءت في التدوينة ما يلي:

"محلاها محبة الناس وربي يفضلكم ليا لقيت برشه مساجات موش عادية يسالو عليا وينك واشبيك معادش تنشط على الفايسبوك انا بطبيعتي خذيت قرار باش لا عاد نكتب في سياسه ولا فن ولا حتى شي خاطر حكايه فارغة الواحد احسن يتلهى في روحو وثانيا تقلقت في الصيف بظهري لدرجة اني رجعت عرابن الصيف لناسها وفما الي اتقبل الموضوع وفما الي اتغشش وفيبالهم هربت عليهم وانا موش من طبيعتي نهرب على ناس قاصدتني وبرمجوني خاطر ايحبوني ونعتذر ليهم ونعتذر كذلك للمهرجانات الي برمجوني ومنجمتش نحضرلهم الكل وما نجمت انغني كان في مهرجان ليالي العبدلية و مهرجان المعمورة وغنيت على كرسي خاطر وقتها مازال كي بدى يقلق فيا ظهري.. و توه احسن والحمد الله.. شكرا لكل اللي سألو عليا سواء من معجبيني.. اصحابي و احبابي"



