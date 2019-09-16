موعد مباراة السد القطري ضد النصر السعودي 16 / 9 / 2019 ربع نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين مباراة السد القطري ضد النصر السعودي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد جاسم بنادي السد لحساب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وفي التقرير التالي يسلط معكم موقع " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المواجهة المرتقبة وطريقة إستعداد كلاً منهما للموقعة النارية.



النصر يسعى لتكرار إنتصاره والعبور لنصف النهائي



ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى تكرار إنتصاره الذي تحقق على السد بعد فوز مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في مدينة الرياض.



حيث سبق وأن تقابل الفريقان من قبل في بطولة دوري أبطال آسيا للعام 2011 ونجح فريق نادي السد في الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء في دور المجموعات في الوقت الذي تعادل فيه الفريق 1-1 في السعودية.



ويعتبر الفوز الذي حققه رفقاء عبد الرزاق حمد الله في مباراة الذهاب هو الأول للنصر على الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا.



وتاريخياً واجه النصر فريقين من قطر في تاريخ مشاركاته القارية بدوري الأبطال وهما السد والدحيل تعادل مع الأول وخسر من الثاني.



وفي لقاء الذهاب الذي جمع الفريقان في الرياض تسبب سوء الحظ وقلة الخبرة التي توفر عليها بعض لاعبي روي فيتوريا في إفساد المفاجأة التي جهزها للضيف السداوي.



وتمثلت مفاجأت فيتوريا في إقحام فهد الجميعة ورأس الحربة صالح آل عباس مع المدافع محمد مادو وكان الإعتماد الكامل على الضغط المتقدم من أجل إحراز أهداف مبكرة.



ومن المنتظر أن يعول المدير الفني للعالمي على خدمات جوليانو ونور الدين أمرابط من أجل إبقاء لاعبوا نادي السد في مناطق دفاعهم.



في الوقت الذي سيلجأ تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق القطري إلى الإعتماد على إمتلاك الكرة في منطقة وسط الملعب وإستغلال تمريرات الهيدوس السحرية.



وسيعطي لاعب برشلونة السابق تعليماته للاعبين من أجل البقاء داخل مناطق جزاء النصر لتسجيل هدف الفوز وتسهيل المهمة للوصول إلى الدور نصف النهائي.



توقيت إقامة مباراة السد ضد النصر

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بين السد القطري والنصر السعودي في تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT



القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد النصر السعودي

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وسيتولى التعليق على المباراة كلاً من المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي والمصري المتميز أحمد الطيب.

