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نبيل بفون: في هذه الحالة يقع المرور للمترشح المتحصل على المرتبة الثا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:05 ص
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نبيل بفون: في هذه الحالة يقع المرور للمترشح المتحصل على المرتبة الثا
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محمد وليد الجموسي
 
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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون إن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي ترشحه مقبول منذ البداية وإلى الأن لا يوجد أي مانع يمنعه من الترشح.
وأضاف نبيل بفون  الأحد 15 سبتمبر 2019، أن في صورة صدر حكم قضائي نهائي يمنع القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية فذلك حديث آخر.
وتابع بفون أنه في حال صدر حكم نهائي ضد القروي فإنه يقع الغاء اسمه من قائمة المترشحين مصرحا إذا صدر حكم قضائي يقصي أحد المترشحين المتحصلين على المرتبة الاولى والثانية في الانتخابات يقع المرور الى المترشح صاحب المركز الثالث. 

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