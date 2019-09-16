رد مفاجىء من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب في السوبر

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك ، أنه ليس لديه أية مشاكل احتمالية ملاقاته لمحمود الخطيب رئيس الأهلى خلال مباراة السوبر القادمة على ملعب برج العرب.





وقال منصور عبر تصريحات لبرنامج "ألزمالك اليوم" على قناة الحدث اليوم، أقسم أنه لو شاهد الخطيب فى الملعب سيحتضنه بقوة.





وتابع أنه يخشى فقط من ردة فعل الخطيب أن يُدير وجهه، كاشفا أن الخطيب طلب من عضو مجلس ادارته فى وقت سابق الانسحاب من جلسة الاجتماع به فى اتحاد الكرة.





وأضاف رئيس الزمالك أنه متسامح مع نفسه، ولا توجد لديه ازمات، وتحدث عن مواقف سابقة ايجابية بينه وبين محمود الخطيب.





ومن المنتظر أن يلتقى الزمالك فريق الأهلى على لقب السوبر المحلى يوم الجمعة القادم على ملعب برج العرب بالقاهرة.



