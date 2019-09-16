ماذا قال قيس سعيد في أول تصريح بعد الانتخابات

أكّد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية، قيس سعيد، مساء الأحد 15 سبتمبر 2019، أنه يتعهد بالارتقاء بإرادة الشعب الى مستوى سلطة القرار.

جاء ذلك في تصريح إعلامي، أدلى به بعد ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع، وصدور نتائج تقديرية لشركات سبر آراء تشير إلى صعوده الى الدور الثاني.

وأكد سعيد، بعد بروز مؤشرات على تقدمه في نتائج الانتخابات، أنه سيعمل على تحقيق مطالب "ثورة 17 دسيمبر 2010" والوفاء لشهداء تونس، مضيفا قوله إنه سيسعى الى أن تكون دولة القانون حجر الأساس في إدارة الشأن العام وإلىالالتزام بالارادة العامة.

وقال إن "تقدمه في التصويت يمنحه مسؤولية كبيرة في الالتزام بالعمل من أجل كسب ثقة الشعب"، متعهدا بالعمل على تحويل ما وصفه بالإحباط الى الرجاء والأمل وبالاستثمار في الثروات وأهمها الثروة البشرية ممثلة في الشباب.

وتجمع أنصار سعيد مساء اليوم الأحد في مقر حملته الانتخابية بتونس العاصمة استعدادا للاحتفال بتقدمه في نتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، في انتظار شروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاعلان عن النتائج الأولية خلال الساعات القادمة.





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