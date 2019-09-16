شبكة "مراقبون" :99٪ من مكاتب الاقتراع احترمت فيها الإجراءات القانونية

أفادت شبكة "مراقبون"، في بيان نشرته مساء أمس الأحد 15 سبتمبر 2019، بأن 99 في المائة من مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتها في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها "احترمت فيها عموما الاجراءات القانونية للتصويت". وقالت شبكة مراقبون، إن حوالي 85 في المائة من مكاتب الاقتراع احترمت فيها الاجرءات القانونية لعملية التصويت، في حين تم تسجيل تجاوزات وصفتها بـ "البسيطة" في 14 بالمائة من المكاتب، أما المخالفات "الخطيرة" فسجلت في 1 بالمائة من المكاتب، مشيرة الى أن ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (26 مترشحا) تواجدوا في مكاتب الاقتراع بنسبة فاقت 99 بالمائة. وبشأن سلامة إجراءات العملية الانتخابية، أفادت الشبكة بأنه تم احترام هذه الاجراءات في 96 بالمائة من المكاتب التي تمت ملاحظتها، فيما تم احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بختم أوراق التصويت من الزوايا الاربع قبل تقديمها الى الناخبين بنحو 99 بالمائة. يذكر أن عدد الملاحظين لشبكة "مراقبون" المعتمدين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يبلغ عددهم 3 آلاف ملاحظ وملاحظة، قاموا بتغطية حوالي 1001 مكتب اقتراع.



