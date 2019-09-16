اليوم.. نادي دبي للصحافة في ضيافة نقابة الصحفيين

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يعقد نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، لقاءً إعلاميًا، ظهر اليوم الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة.



وكان استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، والوفد المرافق لها؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز اليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.



وأكد حسين زين أهمية التنسيق والتواصل مع أشقائنا في دولة الإمارات، حول مختلف القضايا الإعلامية، والعمل على تطوير رسالة الإعلام العربي، وتعزيز قدراته، بما يواكب التحولات المختلفة التي يشهدها العالم.



وأثنى الجانبان علي التعاون الدائم والمثمر بين إعلام الدولتين الشقيقتين، وذلك في حضور مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات في مصر.



وعقب اللقاء، قام الوفد بزيارة لعدد من استوديوهات الهيئة الوطنية للإعلام، وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تحديث وتطوير العمل بها.

