"السياحة": أطلقنا حملة ترويج بصورة معاصرة وغير نمطية (فيديو)



وأضافت الوزارة في تصرحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أيب، أنه تم بحث كيفية جذب عمالة من كافة شرائح المجتمع للعمل في السياحة، وخلال أعمال المؤتمر فاز الفيلم الترويجي المصري عن السياحة في مصر "People to people" بجائزة أفضل فيلم في منطقة الشرق الأوسط، وهذا تطور جديد وبداية قوية للحملة التي أطلقناها بصورة معاصرة وغير نمطية.



وبالنسبة للسياح الروس، وعودتهم إلى مصر قالت الوزارة، إن مصر لدييها علاقات بجميع دول العالم وتسعى لاستقطاب السياح منها، وترحب بالجميع، والأرقام جيدة جدًا، ويحدث نوع من أنواع التنويع من مصادر السائحيين، وحتى حملات الترويج يتم إظهار مصر بشكل مختلف، لكي لا يتم الاعتماد على السياحة الثقافية فقط.



ولفتت إلى أنهم تخطوا مرحلة الأمل، وبدأوا في التنفيذ في مسألة جذب السياح من دول أخرى، ويوم الاثنين الماضي، تم تنظيم حدثين مهمين الأول هو إطلاق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية، وهذا مهم لخلق نوع من التنافسية للفنادق المصرية، وهذا يعطي دفعة مختلفة للسياحة، مشددة على أن هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ عام 2006.



وأشارت إلى أن الحدث الثاني كان الإعلان عن شراكات دولية للترويج والتنشيط للمقاصد السياحية المصرية، ومنها شركة متخصصة صينية، ولأول مرة تتعاقد الوزارة مع شركة صينية.

وأكدت أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في نوفمبر عام 2018، وهو يعتمد على خمس محاور للإصلاح، محور تشريعي، وأخر ترويجي، وأخر للاستثمار والبنية التحتية ومحور في اتجاهات السياحة الحديثة.

أنه يتم التنسيق مع القطاع الخاص في هذه المحاور، وحملة الترويج التي تم إطلاقها جزء من البرنامج، وأيضا المعايير الجديدة للفنادق هي جزء منه، وأي شخص يستطيع الاضطلاع على البرنامج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وسيتم تقييمه كل فترة مختلفة، مشددة على أنه يتم استخدام الأسلوب العلمي في عملية الإصلاح، وهناك دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء لعملية الإصلاح.

قالت وزارة السياحة، إنها تشارك في أنشطة الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، والتي تقام في روسيا، وهي تقام كل عامين في بلد مختلف، حيث تناقش هذا العام مسألة العمالة وفرص العمل في قطاع السياحة.