"الصدمات تتوالى".. باريس يدخل مباراة ريال مدريد بدون أبرز نجومه

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قالوا في الأمثال بأن المصائب لا تاتي فرادى، هذه هي الوضعية الآن داخل نادي باريس سان جيرمان، والذي حقق فوز بشق الأنفاس على حساب ستراسبورج بهدف نيمار القاتل في الثواني الأخيرة، ولكن الباريسون تنتظروا أخبار سيئة للغاية كشف عنها الصحف الفرنسية صباح اليوم.



وأصبح نادي باريس سان جيرمان، ومدرب الألماني توخيل، في أزمة كبيرة قبل لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث من المتوقع بأن يدخل باريس مباراته أمام ريال مدريد، وهو بدون أهم لاعبيه في خط الهجوم، الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.



وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، في تقرير لها حول مباراة ريال مدريد وباريس، أن مصادرها تقول أن مبابي لن يحلق بمباراة ريال مدريد بسبب الإصابة، في حين سيكون غياب نيمار دا سيلفا عن المباراة، بسبب عقوبة الإيقاف التي يقضيها اللاعب البرازيلي، وهو ما يعني أن توخيل سيكون مجبر على الدفع بالثنائي، الأوروجوياني كافاني، والأرجنتيني الوافد الجديد من إنتر ميلان، مارو إيكاردي في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة ريال مدريد، وربما يكون بجانبهم الأرجنتيني الأخر أنخيل دي ماريا.



ويذكر أن ريال مدريد سيخوض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا وبالتحديد في دور المجموعات في النسخة الحالية أمام نادي باريس سان جيرمان وعلى أرضية ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، مساء يوم الأربعاء المقبل والموافق 18 سبتمبر الجاري.