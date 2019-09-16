عمرو أديب يراهن زاهي حواس على الهواء: "الزمالك بطل السوبر" (فيديو)



وداعب "حواس"، عمرو أديب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، قائلاً: "مبروك يا سيدي الكاس" – في إشارة إلى فوز نادي الزمالك ببطولة كأس مصر حيث يُعرف عن "أديب" تشجيعه للنادي الأبيض- ليرد الإعلامي قائلا: " الله يبارك فيك قولتلك هناخد الكاس والسوبر كمان".



من جانبه رد "حواس"، المعروف بانتمائه للنادي الأهلي: "لا السوبر هنكسب، ونتراهن من دلوقتي"، فأجاب "أديب": "وحياة راس توت عنخ آمون هنكسب"، ليؤكد عالم الآثار موقفه: "طيب نعمل رهان أنا وانت، ونتفق على الرهان يوم الجمعة اللي جاية".



كان نادي الزمالك قد اقتنص بطولة "كأس السوبر"، من أنياب نادي بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية.



أحرز أهداف الزمالك، اللاعب يوسف أوباما (هدف)، واللاعب أشرف بن شرقي (هدفين)، وبذلك تعتبر هذه البطولة الـ27 التي يفوز بها النادي الأبيض في نفس المسابقة خلال تاريخه، بينما يوجد في جعبة غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي خرج من البطولى مبكرا 36 بطولة.



هذا، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان (الاهلي، والزمالك) في مباراة "السوبر"، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل على إستاد برج العرب بالإسكندرية.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 10 آلاف متفرج في المباراة، على أن يتاح تذاكر لـ5 آلاف مشجع من كل فريق.



وطالب الاتحاد من الجماهير المصرية الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة، معربا عن ثقته في كل عناصر المباراة من اللاعبين والجهاز الفني، والجمهور، وحرصهم على نجاح التجربة من أجل عودة الجماهير مرة أخرى للملاعب، مشيرا إلى تقديره لدور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وتفهمها الظروف التي تمر بها الرياضة المصرية.



كما أكد الاتحاد أن المباراة ستتم إدارتها من قبل طاقم حكام أجانب.

دخل الإعلامي عمرو أديب، وعالم الآثار المصري زاهي حواس، في رهان على الهواء مباشرة حول مباراة السوبر، المقرر إقامتها بين نادي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب في محافظة الإسكندرية.