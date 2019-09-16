الحكومة تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم





الهيئة الزراعية المصرية مدير عام الهيئة الزراعية المصرية مدير عام الادارة العامة للشئون المالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية مدير عام الإدارة العامة للشئون الدولية مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية الهيئة العامة للابنية التعليمية رئيس الإدارة المركزية لتجهيزات الابنية التعليمية الهيئة العامــة للخدمــات البيطريــة مدير عام الادارة العامة للحفاظ علي الحياة البريه الهيئة العامة للخدمات الحكومية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية مدير عام الشئون الهنسية جامعة المنصورة مدير عام المشروعات البيئية مدير عام الموازنة والحسابات جامعة قناة السويس مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة كفر الشيخ أمين عام الجامعة ديوان عام محافظة الشرقية مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ديوان عام وزارة الصحة والسكان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية رئيس الإدارة المركزية للضمان والبحوث والتعاون الدولي والمحلي مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية مدير عام الإدارة العامة للشكاوى والمقترحات مدير عام الإدارة العامة لمراقبة جودة العمليات قطاع النقل البحرى رئيس الادارة المركزية لشئون الموانى والمنائر محافظة الأقصر – مديرية الشئون الاجتماعية مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والإدارية مدير عام الادارة العامة للرعاية الاجتماعية مدير عام الادارة العامة للتنمية الاجتماعية محافظة الشرقية مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي محافظة الفيوم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم محافظة القاهرة مدير عام الإدارة العامة للإيرادات محافظة المنيا وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا محافظة بنى سويف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف محافظة سوهاج مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية مدير عام إدارة الباجــور التعليمية مدير عام إدارة تــلا التعليمية مديرية الزراعة ببني سويف مدير عام الزراعة بمركز الواسطى مديرية الشئون الاجتماعية مدير عام إدارة اجتماعية غرب، جنوب القاهرة مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة مديرية الطب البيطري بالشرقية مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية مديرية الطرق والنقل بالشرقية مدير عام الإدارة العامة للمشروعات مديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط مدير عام الادارة العامة للمشروعات مديرية القوى العاملة والهجرة مدير عام منطقة قوى عاملة ( أ ) مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية مصلحة الكيمياء بالقاهرة رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة مديرين عموم هيئة النقل العام بالقاهرة رئيس الإدارة المركزية لتشغيل الأتوبيس رئيس الإدارة المركزية لشئون التدريب رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن العمومية مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات المركزية هيئة ميناء الإسكندرية رئيس الإدارة المركزية للحاويات رئيس الإدارة المركزية للحركـــــــــــة رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق مدير عام الخدمات البحرية مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية مدير عام الشئون المالية والإدارية هيئة ميناء دمياط مدير عام الإدارة العامة للإنقاذ و السلامة البحرية مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الهندسة الميكانيكية مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الهندسة الكهربائية هيئة ميناء دمياط مدير عام الإدارة العامة للعمليات مدير عام الإدارة العامة للصيانة البحرية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية رئيس الإدارة المركزية للتشجير والمشاتل والبيئة رئيس قطاع الشئون الإقتصادية مدير مديرية الزراعة بسوهاج مدير مديرية الزراعة بالجيزة مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ مدير عام الادارة العامة للتشجير مدير عام اعتماد التقاوى مدير عام الادارة العامة للخضر مدير عام التمويل المحلى والاجنبي وزارة المالية مهندس ميكانيكا - تخصص " قوى " - ندب مهندس كهرباء - تخصص " قوى " - ندب مهندس مدني - ندب ​ ولمعرفة الشروط وكيفية التقديم يرجى الضغط هنا .





أعلنت الحكومة عبر بوابتها الإلكترونية عبر الإنترنت عن بعض الوظائف الحكومية، كما عرضت الشروط وكيفية التقديم، وتنوعت الوظائف ما بين مدير ومدير عام ومهندس ورئيس إدارة ورئيس قطاع.