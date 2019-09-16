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ظهور نادر لوالدة حبيبة محمد رمضان في "زلزال" (صورة)

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:20 ص
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ظهور نادر لوالدة حبيبة محمد رمضان في زلزال (صورة)
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حضرت الفنانة الشابة هنادي مهنا حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية برفقة والدها الموسيقار هاني مهنا ووالدتها الفرنسية، في ظهور نادر لها، والتقطت عدد من الصور معهما.

هنادي مهنا تهدي تكريمها للجمهور

حرصت الفنانة هنادي مهنا، علي إهداء تكريمها لجمهورها كأفضل وجه شاب، وذلك خلال احتفالية مهرجان "القنوات الفضائية"، لتصويتهم حيث تم تكريا عن مسلسل "زلزال" ووجهت شكر خاص للمخرج إبراهيم فخر لايمانه بموهبتها وكان قد تم تكريم النجمة أنغام كافضل مطربة وأعربت أنغام عن سعادتها بالتكريم، قائلة: "أشكر إدارة المهرجان على تكريمي، كما أقدم الشكر لجميع من تم تكريمهم خلال الحفل"

تكريم محمد رمضان

وتم تكريم الفنان محمد رمضان، عن مسلسل "زلزال" كأفضل ممثل وتم تكريم الفنان ماجد المصري عن زلزال وتم تكريم ادوارد عن أعماله حيث حصل علي جائزة التميز وتم تكريم الفنانة دنيا سمير غانم عن مسلسلها الأخير وتم تكريم انجي وجدان والفنان سيد رجب والفنانة نيرمين الفقي وكارولين عزمي وخالد أنور.

وحضر الحفل محمد رمضان وإسعاد يونس وأحمد بدير وأحمد رزق وأحمد داوود وادوارد ومنة فضالي ونرمين الفقي والإعلامية انجي علي واياد نصار وانجي المقدم ومروة عبد المنعم وهاني مهنا وهنادي مهنا وسيد رجب ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

أبرز المكرمين

وشهد تكريم عدد كبير من نجوم الغناء والدراما والسينما والإعلام والموضة والمسرح، وتنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى ثلاثة جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة.

وخطفت الأنظار بفستان مميز يحمل اللون الذهبي وميك اب هادئ يناسب ملامح وجهها، واكسسوارات مميز.

مهرجان القنوات الفضائية

واقيم مهرجان القنوات الفضائية فى دورته العاشرة،بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ،والمرجان يقام برعاية شبكة قنوات النهار، تحرص إدارة المهرجان على أن يتم التكريم عن طريق التصويت الإلكتروني للجمهور والثانى عن طريق نقد الأعمال المقدمة على يد أفضل النقاد.

 جوائز المهرجان

ويشمل المهرجان على ثلاث جوائز هم جوائز النقاد وجوائز الجمهور وجوائز المهرجان الخاصةوهذه الفاعلية تقوم برعاية وزارة الثقافة بعد اعتماد المهرجان رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعه لوزارة الثقافة، وشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم والإعلامين.



ظهور نادر لوالدة حبيبة محمد رمضان في "زلزال" (صورة)
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