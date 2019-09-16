الأهلي يكشف مصير نجم الفريق من المشاركة بانطلاق الدوري العام

كشف النادى الأهلى عن إصابة مدافع الفريق أيمن أشرف خلال مباراة الأهلى أمس أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى أقيمت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب والتى انتهت بفوز النادى الأهلى بهدفين دون رد بتوقيع صلاح محسن ووليد سليمان.





وقال خالد محمود طبيب النادى الأهلى أن إصابة أيمن أشرف ليست بالكبيرة؛ وسينتظم في التدريبات بشكل مباشر؛ استعدادا لبداية الدوري الجديد. ويغيب أشرف؛ عن مواجهة الزمالك؛ بكأس السوبر المصري؛ المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة؛ بسبب حصوله على الطرد أمام بيراميدز سبورت؛ بكأس مصر.





وأكد طبيب النادى الأهلى أن إصابة أيمن أشرف خفيفة وسينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعيه عقب الوصول للقاهرة من غينيا الإستوائية وأن إصابة اللاعب كانت عبارة عن إجهاد بسيط فى العضلة الخلفية أدت لخروجه من المباراة.





واختار رينيه فايلر المدير الفنى السويسري الذى تولى مهمة تدريب النادى الأهلى الثنائي دفاعى محمود متولى وإيمن أشرف خلال لقاء كانو سبورت الغيني للمشاركة أساسية، قبل أن يشارك ياسر إبراهيم بجانب محمود متولى بدلاً من أيمن أشرف.



