إفريقيا ضيف شرف مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى





صرح نتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى، بأن نحو نصف الدول المشاركة تنتمي للقارة السمراء.



الدورة الثانية عشرة من المهرجان

وتنطلق الدورة الثانية عشرة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الاسبوع القادم في القاهرة وذلك تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.





وينطلق المهرجان الذي تشرف عليه وزارة الثقافة في 21 سبتمبر أيلول ويستمر حتى 26 من الشهر ذاته بمشاركة أكثر من 20 دولة من بينها إثيوبيا ونيجيريا ومالي وتنزانيا والسودان والمغرب والجزائر وتونس ومصر وإندونيسيا وبنجلادش وباكستان وفرنسا ورومانيا واليونان.





عروض المهرجان





تقام عروض المهرجان في أماكن أثرية وتراثية بالقاهرة هي قبة الغوري بحي الأزهر ومجمع الأديان في مصر القديمة وقلعة صلاح الدين حيث يقام الافتتاح والختام.





أما الحدث الأبرز وهو (الكرنفال) السنوي الذي تجوب فيه جميع الفرق المشاركة بالمهرجان شارع المعز وتتفاعل مباشرة مع الجمهور فسيكون يوم الأحد 22 سبتمبر أيلول.





شخصية المهرجان





واختير وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني (شخصية المهرجان) هذا العام ”تقديرا لما قدمه للثقافة المصرية بصفة عامة وللمهرجان بصفة خاصة من دعم واهتمام على مدى السنوات“.





وقال عبد الفتاح ”فاروق حسني له أياد بيضاء على الثقافة المصرية باعتباره صاحب أطول فترة بقاء على مقعد الوزارة ووضع العديد من الخطط والاستراتيجيات التي ما نزال نعمل بها إلى اليوم“.





وأضاف ”الفنان فاروق حسني ساهم في تأسيس هذا المهرجان ورعاه لسنوات لذلك نحن نكرمه لنرد له الجميل“.





أبرز المكرمين





كما يكرم المهرجان مجموعة من الشخصيات المصرية منها المفكر الراحل مصطفى محمود والشيخ محمود علي البنا والقديسة فيرينا.





تقديم 126 عرضاً لفن السماع

شهد المهرجان العام الماضي إقبالاً جماهيرياً كبيراً, تم خلالها تقديم 126 عرضاً لفن السماع على مدار فعاليات المهرجان من خلال 7 مواقع ما بين القاهرة والأقاليم، تدفق جماهيرى رائع وورش فنية دولية شارك فيها كل ثقافات الشعوب المختلفة من 22 دولة شاركت فى الإحتفال بمرور 10 سنوات على تاسيس مهرجان سماع الدولى ، حلم يتجدد كل عام من أجل المحبة والخير والسلام " هنا نصلى على أرض مصرنا الحبيبة .... وتستمر الرحلة فى سانت كاترين ملتقى الأديان " هنا نصلى معاً ، حُلمى ومشروعى الكبير ..اليوم ستسافر قافة سماع بكل هذه الدول لنصلى من أجل السلام ، ووجه الشكر لكل من ساهم فى إنجاح المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة والاّثار وقطاع مكتب الوزير والمجلس الأعلى للثقافة وقصور الثقافة ومؤسسة حوار.

نبذه عن رئيس المهرجان

يشا إلى أن إنتصار عبد الفتاح، هو خبير الشئون الثقافية والفنية بوزارة الثقافة والمشرف العام لمركز ابداع " قبة الغورى "، ورئيس الادارة المركزية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وأنشأ العديد من الفرق الفنية كما مثل الفن المصرى فى عدد كبير من المهرجانات، كما تم تكريمه فى الكثير من المهرجانات المحلية والدولية وحصل على العديد من الجوائز الدولية وشهادات التقدير، وهو ايضًا إبن الفنان والمؤرخ الفنى والكاتب الصحفى "عبد الفتاح غبن"، والشقيق الأصغر للدكتور الفنان الكبير "هناء عبد الفتاح" وشقيق الأكاديمية زوجة الشاعر "عبد المعطى حجازى".





