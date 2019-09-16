"عصر ادفع واشتكى انتهى".. بـ6 طرق إزاي تقدم شكوى "أخطاء فواتير الكهرباء"

يعاني عدد كبير من المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء، بسبب إما عدم مرور قارئ العداد بشكل دوري، أو وجود عطل في العداد، ولذا اتجهت الدولة إلى تركيب العدادات مسبوقة الدفع من أجل القضاء على ذلك، وتقليل نسبة الشكاوى من العدادات العادية، خصوصًا وأن عدد قرائي عدادات الكهرباء العاملين في وزارة الكهرباء ليس كبيرًا بحسب تصريحات المسئولين في الوزارة.





ولكن ماذا يفعل المواطن حال وصول فاتورة الكهرباء إلى رقم كبير، وهو على اقتناع تام أنه لم يقم باستهلاك هذه الكمية من الكهرباء، وهو ما يدعو للتسائل كيف يقدم المواطن شكواه وهو ما سنعرضه في السطور التالية:-





الخط الساخن

حيث يمكن للمواطن التقدم بالشكوى من خلال خدمة الخط الساخن (121) للشكاوى والأعطال، والذى فعلته وزارة الكهرباء منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019، وأثبت فعالية كبيرة في استقبال الشكاوى والرد عليها.





تطبيق الهاتف المحمول

كما لم تغفل وزارة الكهرباء التقنيات الحديثة عبر الهواتف المحمولة، من خلال خدمة تقديم الشكاوى من خلال تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء وتطبيق احسب فاتورتك للهواتف المحمولة، وهو ما يعتبر إجراء يسهل كثيرًا على المواطنين، كما يمكن إرسال شكوى من خلال رسائل SMS إلى 91121.





الموقع الإلكتروني

من وسائل يمكن تقديم الشكاوى أيضا تقديم الشكوى عبر الموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بـ الضغط هنا ، وهو ما يعتبر وسيلة أيضَا لتقديم الشكوى.





الواتس آب

كما يمكن تقديم الشكاوى عبر إرسال رسالة عبر تطبيق واتس اب لشركات التوزيع التابع لها وهى: "شمال الدلتا 01097217682 ، القناة 01270003430، شمال القاهرة 01283388888، جنوب القاهرة 01278117626، مصر العليا 01002822513، وجنوب الدلتا 01207774849، والبحيرة 01000549020، والإسكندرية 01289533661".





فروع الشركات

كما يمكن للمواطن التقدم إلى فروع شركة الكهرباء بالمحافظات والتقدم بالشكوى للموظف المخص عن ذلك.





عهد ادفع واشتكى انتهى

يذكر أن مسئولي وزارة الكهرباء كانوا قد أكدوا أن عهد "ادفع واشتكى" قد انتهي بعد تأكيد وزير الكهرباء على ضرورة الرد على شكاوى المواطنين، وعدم دفعهم للفواتير حال تسجيلها مبالغ كبيرة والشكوى منها، مؤكدا أن راحة المواطنين هي الأهم لديهم.



