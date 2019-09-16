شاهد.. تامر الخشاب يعرض فيديو مزيف عن جفاف نهر النيل

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو مزيف عن جفاف نهر النيل، حيث ظهر أطفال يقفون وسط النيل على أقدامهم.



من جانبه قال المخرج تامر الخشاب، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، إنه من صنع هذا الفيديو، من أجل التأكيد على أن هناك فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف لإثارة المجتمع، وتحقيق واقع مزيف.



وأشار إلى أن هذا الفيديو المفبرك، من شأنه أن يؤدي إلى توتر في المجتمع، معقبًا: "هيتقال مياه النيل جفت، وانفاق قناة السويس اتعملت عشان توصل مياه نهر النيل لإسرائيل، والكثير من الكلام وفقًا لهذا القبيل".



وفاجئ المخرج تامر الخشاب، أحد حضور إحدى جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، المسؤولين، خلال المؤتمر الثامن للشباب، بطلبه عرض فيديوهات تثبت وجود تقصير في تنفيذ بعض المشروعات، وهو يؤكد على تقصير المسؤولين.



وقام "الخشاب" بعرض فيديو لشروخ في الاسكان الاجتماعي بحي الاسمرات ودهشور، ووجود كسر في كوبري روض الفرج، وهذا أثار حفيظة المسؤولين، ولكن المفاجأة أن "الخشاب" أكد أن هذه الفيديوهات هو من قام بفبركتها، لتأكيد على سهولة انخداع المواطن ببعض الفيديوهات الغير حقيقية، على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبعد الفيديوهات التي قام بعرضها تامر الخشاب، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حضور "الخشاب" في العديد من الحلقات التلفزيونية، لكي يشرح للمواطنين ما يتعرضون إليه من خدع على مواقع التواص الاجتماعي.



وانعقد المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بحضور 1600 شاب بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وحضر المؤتمر قادة الدولية على رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العالم، ومجموعة من الوزراء، بالاضافة لمجموعة من الشباب الجامعات، وشباب البرنامج الرئاسي، وشباب الاطباء، وشباب رجال الاعمال، وشباب السياسيين.



وقال المخرج تامر الخشاب، خلال تصريحات صحفية سابقة إن المواطن عليه أن لا ينخدع بأي فيديو به شر، وعلي أن يفكر أكثر من مره قبل تصديقه، مطالبًا المواطنين بعدم تصديق الفيديوهات التي تنشر على موقع التواصل الاجتماعي، خاصة ان الصوت والصورة يمكن ان يتم التلاعب فيما أيضًا.



