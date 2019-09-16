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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:44 ص
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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الاثنين
طقس
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 يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل.

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر والمتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر نستعرضها فيما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 32

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 30

مطروح 23 30

بورسعيد 23 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 32

العريش 21 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 21 34

أسيوط 22 34

سوهاج 25 34

قنا 25 37

الأقصر 23 36

أسوان 26 37 

يذكر أن هيئة الأرصاد تنشر يوميًا بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة، والتي تفيد المواطنين والسائقين على الطرق، كما تصدر بيانات وترسل إخطارات إلى المدن والمحافظات أثناء فترات سقوط الأمطار والسيول تحذرها منها، ومن ما يجعل المحافظات تأخد حذرها لتجنب أي خسائر في الأرواح قد تحدث نتيجة السيول.

كما استعدت المحافظات الساحلية بشكل جيد من أجل موسم سقوط الأمطار والسيول بتنظيف الشنايش وتوفير عربات الكسح وتنظيف بالوعات الصرف الصحي من أجل تسريب أي مياه الأمطار، وهو مايعتبر من صميم عمل المحافظات.

وكانت عدد من المحافظات المصرية قد شهدت الشتاء الماضي أمطارًا وسيولًا ولو بيانات الأرصاد كانت سيحدث مالا يحمد عقباه وهو ما يؤكد على الدور الحيوي لهيئة الأرصاد الجوية.
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