خبير نفسي يحلل شخصية الهارب محمد علي.. ويؤكد: "مدمن كوكايين"

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حلل الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، شخصية الأجير الهارب المقاول محمد علي، قائلًا: "نحن أمام مدمن سيكوباتي هيستيري".



وأردف "حسين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، قائلًا: "أنا بعطي تشخيصات على الهواء لأنه يهدد الأمن القومي وشغل الرأي، ولازم أبحث وأدور وشوف ماله".



وأشار استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلى أن محمد علي اعترف على نفسه في الفيديوهات وقال: "أنا باخد حاجات"، لافتًا إلى أنه لديه نرجسية شديدة، وتحدث بطريقة غير منطقية، واعترف بعلاقاته النسائية الكثيرة، بالإضافة إلى الشتيمة والسب وتفاخره بنفسه وحديثه عن التمثيل وطريقة كلامه.



وأكد حسين، أن محمد علي مدمن كوكايين وفيديوهاته تؤكد ذلك، لافتًا إلى أن الكوكايين مادة غالية جدًا، وليست موجودة في مصر، لافتًا إلى أنه يتم استيرادها من الخارجن ويتم تهريبه من الخارج بصعوبة.



وأوضح استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن الكوكايين يخلق حالة من النشوة الشديدة والتركيز الزائد والنشاط، وهذا ما يظهر في فيديوهاته، لافتًا إلى أنه يتحدث كثيرًا، ويدخن طوال الفيديو، ويشتم ويسب.



وأضاف "حسين، أن الكوكايين يجعل محمد علي ينفق أموالًا طائلة عليه، ولا يجعله يستكمل أي مشروع، ولا يلتزم ماديًا، مؤكدًا أن الشخص السيكوباتي لا يستطيع تكملة أي مشروع.



وتابع استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس: "يحاول عمل شو أمام الناس ليصور نفسه بطل وهو في الحقيقة حرامي".



وأكد استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن الأجهزة الاستخباراتية والأجهزة المعادية للدولة لن تجد أفضل من ذلك النموذج لتجنيده ضد مصر.



ومن الجدير بالذكر، أن الهارب محمد علي، هرب إلى خارج مصر، وانتشرت له فيديوهات في الفترة الأخيرة، يهاجم فيها الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.



يذكر أن الهارب محمد علي، يعمل في مجال المقاولات، وعمل مع الجيش المصري، كما عمل في مجال التمثيل، ويقوم حاليًا بتشر وترويج الشائعات ضد القوات المسلحة المصرية.

