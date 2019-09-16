خبير اقتصادي: مصر وجهت مديونياتها لأغراض استثمارية (فيديو)

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قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه يجب تحويل الدين نحو الاستثمار من أجل الحصول على عائد يساهم في إصلاح الاقتصاد ولكن معظم الدول النامية توجه مديونياتها لغرض الاستهلاك، الذي لا يوجد له عائد وبالتالي يؤثر بشكل قوي على الاقتصاد الخاص بتلك الدول.



وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "cbc" اليوم الأحد، أن مصر بدأت في توجيه مديونياتها لأغراض استثمارية بدلا من أغراض استهلاكية لتجنب الأثار السلبية على الاقتصاد، كما تحرص بلادنا أن يكون معظم المديونيات بنسبة 80% ديون طويلة الأجل حتى لا يؤثر بالسلب على الأداء الاقتصادي.



وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بإعادة هيكلة الديون للاستفادة منها في مجال البنية التحتية خاصة أن جزءً رئيسيًا من المناخ الاستثماري للدولة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي صرح أن إعادة هيكلة البنية التحتية يمثل الحل الأمثل للخروج من الركود الاقتصادي عالمًيا.



ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.6%؛ واستهداف رفع هذا المعدل ليصل إلى 8% بحلول 2022 نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى وجود خطة للتنمية المستدامة والشاملة.



ولفت إلى أن الدولة بحاجة إلى جهود أكبر لجذب الاستثمار، مضيفًا: "الدولة عملت على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تشريعات وقوانين جديدة، كما اتخذت خطوات كبيرة في طريق الشمول المالي التحول الرقمي".



وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجع عالميًا العام الماضي بأكثر من 24% نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



وفي وقت سابق، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022 فضلًا عن تعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك توجه بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة.



جاءء ذلك خلال كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم الأحد.





