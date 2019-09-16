شطة: لهذا السبب لن ينضم كهربا الى الأهلي في يناير؟

أكد عبدالمنعم شطة نجم الأهلي المصري السابق، أن تعاقد القلعة الحمراء مع محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق ديسبورتيفو آفيش البرتغالي، لم يتم حتى الآن ومن الصعب أن يكون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة كما تردد مؤخرا، وذلك لأن "مبادئ الأهلي" تمنع النادي القاهري من إتمام الصفقة.





وقال شطة في تصريحات إذاعية، إن كهربا لن ينضم إلى النادي الأهلي في وجود محمود الخطيب في منصب الرئيس، خصوصا وأنه يعلم جيدا بأن الحفاظ على مبادئ النادي أهم بكثير من أي صفقة يتم التفكير في التعاقد معها.





وكان رحيل كهربا إلى آفيش مؤخرا أثار جدلا كبيرا في الفترة الماضية، بعد تأكيد اللاعب انتهاء تعاقده مع الزمالك المصري، الغريم التقليدي للأهلي، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولو النادي واتحاد الكرة المصري، استمرار عقده لـ3 سنوات أخرى.





وأشارت عدة وسائل إعلامية إلى أن كهربا، الذي نشأ بالقلعة الحمراء، سيعود إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي، بعد فترة قصيرة مع ناديه البرتغالي.









وأشار شطة إلى أن النادي الأهلي لن يتعاقد مع لاعب رحل عن فريقه بهذه الطريقة ودون علم ناديه، مستشهدا بما فعله الحارس المصري المخضرم عصام الحضري، الذي انتقل إلى صفوف سيون السويسري بنفس الطريقة.





وتابع: "الحضري رحل عن الأهلي دون علم إدارة ناديه وتمت معاقبته وتغريمه ماديا، ورغم اعتذاره في أكثر من وسيلة إعلامية، إلا أنه فشل في العودة مجددا إلى حراسة عرين القلعة الحمراء".





وأتم: "ما فعله كهربا مع الزمالك يشبه ما فعله الحضري مع الأهلي، وعليه فإن مبادئ القلعة الحمراء لا تتجزأ في هذه النقطة، ومن ثم فإن فكرة التعاقد مع اللاعب في المرحلة المقبلة صعب للغاية".





ورحل كهربا إلى صفوف الفريق البرتغالي، بسبب الخلاف مع إدارة ناديه بشأن بعض الأمور التعاقدية، حيث حصل على بطاقة مؤقتة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحين الفصل في النزاع القائم بين الطرفين.



