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بعد صدمة جمهورها بوفاتها.. من هي الفنانة التونسية منيرة حمدي؟

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:23 ص
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بعد صدمة جمهورها بوفاتها.. من هي الفنانة التونسية منيرة حمدي؟
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توفيت المطربة التونسية مُنِيرَة حمدي وهي مغنية تونسية بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب.

شاركت مُنِيرَة  في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.

جوائز حصلت عليها

وقد حصلت على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في آداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995. 

كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005، و تم تكريمها في عام 2003 من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.

أغاني قدمتها

وقد قدمت أكثر من 50 أغنية، كما قدمت العديد من المشاركات في الأفلام التلفزيونية.

إعلان ابنها نبأ وفاتها

كان نجل المطربة الرحلة هو من أعلن وفاتها عبر موقع "فيس بوك"، ووفقا لما أوردته أيضا مواقع تونسية أخرى.

صدمة الجمهور التونسي

وتداول بعض الفنانين التوانسة خبر وفاة المطربة التونسية منيرة حمدي بشكل مفاجئ، قبل أن يؤكد ابنها على "فيس بوك"، الأمر الذي ترك حزنا كبيرا لدى الجمهور التونسي والعربي نظراً لكونها واحدة من أجمل الأصوات العربية.

صراع مع المرض

وتوفيت الفنانة الراحلة بعد صراع مرير مع المرض.

وكانت الفنانة الراحلة قد اعتذرت خلال الصائفة المنقضية عن إحياء العديد من المهرجانات والحفلات نتيجة تردي وضعها الصحي.

وللفقيدة عدة أعمال فنية حيث قدمت أكثر من 50 أغنية، كما كانت لها إسهامات عديدة في الأفلام التلفزية.

وتحصلت المرحومة، وهي أصيلة ولاية باجة، على عدة جوائز، من بينها الجائزة الثانية لمهرجان الموسيقى التونسية سنة 1995، إضافة إلى الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية عام 2004.

إلغائها حفلاتها

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن منيرة رحلت ”بعد معاناة من المرض خلال الأشهر الأخيرة، ما أجبرها على إلغاء عدد من حفلاتها في المهرجانات الصيفية“.

شاركت في حفل الافتتاح لمهرجان قرطاج الدولي عام 2001 ونالت العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية عام 2004.

تميزت الراحلة في أداء اللون الطربي وقدمت خلال مشوارها الفني عشرات الأغاني باللهجات التونسية والمصرية والخليجية كما خاضت تجربة التمثيل بالمسلسل الخليجي (جرذان الصحراء) عام 2014 وكذلك مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج ”مع منيرة“ على قناة تونسنا.

وقالت وزارة الشؤون الثقافية التونسية في بيان ”اشتهرت الفقيدة بصوت طربي عذب قادر على أداء كلاسيكيات الأغنية العربية، كما عرفت بنبرة صوتية أدائية مميزة“.

ونعاها عدد كبير من المغنين والملحنين والفنانين في تونس عبر شبكات التواصل الاجتماعي منهم الممثلة درة زروق والمغنية أماني السويسي.



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