تامر الخشاب: "القنوات اللي شغالة من بره بتزيف الواقع زي الساحر" (فيديو)

Advertisements

قال المخرج تامر الخشاب، أحد المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وصاحب برنامج تلفزيوني للرد على الشائعات، إن العدو يحدث حالة من حالات التوتر في المجتمع، لكي يستغل هذه الحالة اعلاميًا في محاولة لإثارة الرأي العام، مشيرًا إلى أن القنوات المعادية قد تعمل على فيديو مفبرك لمدة كبيرة، معقبً:" الفنوات ال فضائية تعمل مثل الساحر، تنزيف الواقع ولا تغيره"



وتابع "الخشاب"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن القنوات المعادية لمصر تعمل على تزيف الواقع، من خلال صور وفيديوهات مفبركة اأو أخبار مقتطعة، ومن خلال تكرار نشر هذه الأخبار المزيفة يعتقد الناس أن ما تقوله هذه القنوات حقيقي.



ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على محاصرة الشعب المصري بالأخبار السلبية، حتى ينتقل إليه الطابع السلبي في النهاية.



هذا وقام المخرج تامر الخشاب، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بعرض فيديوهات وصور تظهر كيفية فبركة الصورة والفيديوهات، من أجل أثارة الرأي العام حول بعض القضايا في مصر



وعرض العديد من الفيديوهات المفبركة في المؤتمر الوطني الثامن للشباب، مثل فيديو يظهر وجود شروخ في الاسكان الاجتماعي بحي الاسمرات ودهشور، وفيديو آخر يوضح وجود كسر زجاجي في كوبري روض الفرج، مؤكدًا أن الكثير ممن شاهد هذه الفيديوهات قام بتصديقها، رغم أنها مفبركة، وهذا يرجع إلا أنهم غير متخصصين، ومثل هذه الفيديوهات المفبركة تهدف لتشوية ما تقوم به مصر من انجازات على كافة المستويات.



وتناول رودا موقع التواصل الاجتماعي فيديوهات كيفية صنع الفيديوهات المفبركة بصورة احترفية، بالكثير من الاهتمام على كافة المستويات، ويقدم "الخشاب" حاليًا برنامج "فشنك" الذي يذاع على فضاية "اكسترا نيوز" وفضائية "cbc"، وكشف في احدى حلقات برنامجه ما تقوم به فضائية "الجزيرة" القطرية من فبركة، ودورها في تسويق الرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما في الشرق الأوسط، من خلال الحديث على أنه محب للعرب والمسلمين، وهذا الأمر كان يأتي في اطار التمهيد لإعداد ما يسمى بالربيع العربي.



