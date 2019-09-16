مخرج "الفلاشة": قوى الشر تستخدم سبل عديدة للاحتيال على وعي المواطن



وأشار "الخشاب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، إلى أن ما عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر كان نوع من أنواع الاحتيال الذي يتعرض له المواطن، من قوى الشر وقنواتهم.



وأكد المخرج التليفزيوني، أنه ليس سهل على المواطن العادي أن يفرق بين المحتوى المفبرك، والمحتوى الحقيقي، محذرًا المواطن من نشر محتوى لا يثق في مدى صحته، مؤكدا أن حتى محتويات الفيديو يمكن تغييرها بسهولة.



هذا وقد شارك المخرج التليفزيوني تامر الخشاب في فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وفاجىء الحضور بعرضه لمحتوى عن مساوىء في عدد من المشروعات القومية، وبعد العرض كشف للحضور وأمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا المحتوى المزيف هو من أعده بقصد أن يكون تجربة عملية أمام االمواطنين، وليوضح لهم كيف تنطلي عليهم خدع أهل الشر.



هذا وقد داعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عرض المحتوى وتبين الحقيقة، قائلا: "أنا قلت نشوف إيه حكايته ده"، لتمتلىء القاعة بضحك الحضور وتصفيقهم.



وتعد مؤتمرات الشباب منصة للحوار والتفاعل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشباب، حيث أصبحت جلسة "اسأل الرئيس" تقليد رسمي في كل مؤتمر بل أنه من قبل انعقاد االمؤتمر بعدة أيام تتلقى صفحة المؤتمر على الإنترنت أسئلة المواطنين حتى تعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجيب عليها بكل مصداقية وشفافية وصراحة عاهدها الشعب من الرئيس.



وعقد مؤتمر الشباب نحو 8 مرات في محافظات مختلفة، فمنها ما كان في داخل القاهرة، وعقد المؤتمر أيضا خارج القاهرة في محافظات شرم الشيخ، وأسوان، والأسكندرية، والإسماعيلية، والعااصمة الإدارية الجديدة، وأخيرا عقدت النسخة الثامنة في مركز المنارة في التجمع الخامس.

قال تامر الخشاب، المخرج التليفزيوني، والذي شارك في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع من الحروب"، إن هناك سبل كثيرة للاحتيال على وعي المواطن، حيث قد يتعرض المواطن للخديعة من خلال خبر، أو صورة، أو فيديو، أو مانشيت.