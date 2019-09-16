بدون أدوية.. الوصفة السحرية للتخلص من الاكتئاب نهائيًا





وعادةً ما تكون هذه المشاعر خفيفة إلى حد ما، وتستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين، ثم تختفي مع تكيف الأم الجديدة مع ولادة طفلها. والاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة هو الاكتئاب أثناء أو بعد الحمل. الاكتئاب في فترة ما حول الولادة أكثر خطورة من كآبة الامومة. قد تجعل مشاعر الحزن الشديد والقلق والإرهاق المصاحبة للاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة من الصعب إكمال أنشطة الرعاية اليومية لأي أم جديدة. إذا كنت تعتقدين أن لديك اكتئاب خلال فترة ما قبل الولادة، فيجب عليك التحدث مع طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. إذا رأيت أي علامات اكتئاب لدى أحد أفراد أسرتك أو زوجتك أثناء فترة الحمل أو بعد ولادة الطفل، شجعها على رؤية الطبيب.



تعد فترة انقطاع الطمث (الانتقال إلى سن اليأس) مرحلة طبيعية في حياة المرأة ويمكن أن تكون صعبة في بعض الأحيان. إذا كنت تمرين بفترة انقطاع الطمث، فقد تواجهين عدم انتظام الطمث، ومشاكل في النوم، وتقلب المزاج، والهبات الساخنة لكن من الاعتقادات الخاطئة أنه من الطبيعي الشعور بالاكتئاب.



إذا كنت تعانين من التهيج، والقلق، والحزن، أو فقدان الاهتمام بالأشياء في وقت الانتقال إلى انقطاع الطمث، فمن الممكن أنك تعانين من الاكتئاب قبل انقطاع الطمث. الاكتئاب يؤثر على كل امرأة بشكل مختلف. ليس كل امرأة تعاني من الاكتئاب تختبر كل الأعراض؛ بعض النساء يعانين من أعراض قليلة فقط، بينما البعض الآخر كثير. وتختلف شدة الأعراض وتواترها، ومدة استمرارها، اعتمادًا على كل حالة ومرضها. وقد تختلف الأعراض أيضًا تبعًا لمرحلة المرض.



تنتج النساء هرمونات الإجهاد أكثر من الرجال، ويمنع هرمون البروجسترون الجنسي الأنثوي نظام هرمون التوتر من إيقاف نفسه كما يحدث عند الرجال، هذا يمكن أن يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الناجم عن الإجهاد. قضايا صورة الجسد التي تزيد في الفتيات أثناء التطور الجنسي للبلوغ قد تسهم في الاكتئاب في سن المراهقة. مشاكل الغدة الدرقية. نظرًا لأن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يسبب الاكتئاب، يجب دائمًا استبعاد هذه المشكلة الطبية من قبل الطبيب. الآثار الجانبية للأدوية الناتجة عن أدوية تحديد النسل أو العلاج ببدائل الهرمونات. مشاكل صحية.



يمكن أن يؤدي المرض أو الإصابة أو العجز المزمن إلى الاكتئاب لدى النساء، كما يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي قاسي أو محاولة الإقلاع عن التدخين إلى الاكتئاب أيضًا.





علاج الاكتئاب

1- وضع روتينًا يذيب الاكتئاب الحواجز بين الأيام فيجعلها جميعًا تشبه بعضها البعض، وينصح الخبراء أن تصنع ليومك روتينًا ثابتًا وتلتزم به، كي لا تفقدي الشعور بتتابع الأيام حددي جدول لأعمالك والتزم بإنهائه. 2- تحديد الأهداف التي تساعد في التخلص من الاكتئاب نهائيا عند الإصابة بالاكتئاب قد تشعرن بأنه لا يمكنك إنجاز أي شيء مما يزيد اكتئابك سوء، اكسري هذه الدائرة المفرغة وضعي أهدافًا يومية لنفسك، ابدئي بأهداف بسيطة وسهلة ثم انتقل إلى الأصعب.



3- ممارسة التمرينات الرياضية يؤدي إلى إفراز مادة كيميائية طبيعية في الجسم تدعى الإندورفين والذي يعمل على تحسين المزاج، ولا تحتاج إلى ممارسة رياضات عنيفة يكفي ممارسة رياضة المشي لبضع دقائق … ولاحظي الفرق



4- تناول الطعام الصحي يساعد في التخلص من الاكتئاب نهائيا لا يوجد وصفة غذائية سحرية تساعد على التخلص من الاكتئاب نهائيا، إلا أن الانتباه لما تأكلي أمر مهم، فقد يدفعك الاكتئاب إلى الإفراط في تناول الطعام، ولا تستسلمي لهذا الشعور الذي قد يزيد مزاجك سوءًا، هناك بعض الدراسات التي ترجح أن تناول الأغذية المحتوية على أحماض الأوميجا 3 الدهنية: كالسلمون، التونة، والمحتوية على حمض الفوليك كالسبانخ والأفوكادو يمكن أن تحسن الحالة المزاجية.



5- الحصول على قدر كافي من النوم حيث يجعلك قلة النوم مكتئبًا! فماذا بوسعك أن تفعلي؟، غيّري نظام حياتك واذهبي إلى النوم واستيقظي في نفس الموعد كل يوم، حاولي ألا تغفو في منتصف اليوم، ابعدي التلفاز والكمبيوتر عن غرفة نومك.







يمكن أن يؤثر الاكتئاب على كل جانب من جوانب حياة المرأة، بما في ذلك صحتك البدنية، والحياة الاجتماعية، والعلاقات، والوظيفة، واحترام النفس.تعاني الكثير من النساء من الاكتئاب الذي يؤثر على كافة جوانب حياتهم وما يزيد من تعقيده هو عوامل مثل الهرمونات الإنجابية، والضغوط الاجتماعية، واستجابة الإناث الفريدة للضغط النفسي.ويؤثر الاكتئاب على الصحة البدنية لدى النساء، والحياة الاجتماعية، والعلاقات، والوظيفة، واحترام النفس، تزيد احتمالية تعرض النساء للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف تقريبًا مقارنةً بالرجال، لكن الاكتئاب قابل للعلاج،وتختلف أعراضه لدى النساء من خفيف إلى شديد (الاكتئاب الحاد)، وتشمل علامات الاكتئاب عند المرأة الشائعة: مشاعر العجز واليأس. تشعرين كما لو أن شيئًا لن يتحسن أبدًا ولا يوجد شيء يمكنك القيام به لتحسين وضعك، وعدم الاهتمام بهواياتك السابقة وأنشطتك الاجتماعية التي كنت تستمتعين بها.كما يصيبن بتغيرات الشهية، والتي غالبًا ما تؤدي إلى فقدان الوزن أو زيادة الوزن بشكل كبير. التغييرات في نمط نومك. الشعور بالغضب، أو التهيج، وعدم الراحة، والشعور بالإرهاق والبطء واستنزاف الطاقة. مواجهةصعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات أو تذكر الأشياء، زيادة في الأوجاع والآلام، بما في ذلك الصداع، والتشنجات، ولين الثدي، أو الانتفاخ. أفكار انتحارية.هناك أنواع معينة من الاكتئاب هي فريدة من نوعها وتصيب النساء فقط. ويرتبط كل من الحمل وفترة ما بعد الولادة وفترة ما حول انقطاع الطمث والحيض بالتغيرات الجسدية والهرمونية. بعض أنواع الاكتئاب التي تحدث في مراحل مختلفة من حياة المرأة تشمل: اضطراب ما قبل الحيض (PMDD) معظم الناس على دراية بمصطلح “PMS” أو متلازمة ما قبل الحيض؛ تغير المزاج والتهيج في الأسابيع التي تسبق الحيض شائعان للغاية وعادةً ما تكون الأعراض خفيفة. ولكن هناك شكل أقل شيوعًا وشديدًا يسمى اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي PMDD وهو حالة خطيرة مع علامات وأعراض مثل التهيج والغضب والمزاج المكتئب والحزن والأفكار الانتحارية، وتغيرات الشهية، والشعور بالانتفاخ، ولين الثدي، وآلام المفاصل أو العضلات.ويعتبر اكتئاب ما بعد الولادة الحمل ليس بالأمر السهل. وعادةً ما تتعامل النساء الحوامل مع غثيان الصباح وزيادة الوزن وتقلب المزاج. رعاية المولود الجديد يشكل تحديًا كبيرًا، وتعاني العديد من الأمهات الجدد من كآبة الأمومة وهو مصطلح يستخدم لوصف مشاعر القلق والتعاسة وتقلب المزاج والتعب.