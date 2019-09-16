كل ما تريد معرفته عن ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تقام يوم غداً الاثنين أولى مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم تلك التي تجمع بين فريقي السد القطري والنصر السعودي على ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على جميع المعلومات الخاصة بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



نتائج مباريات الذهاب



افتتح النصر السعودي الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز على السد القطري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من أغسطس.



وعلى أرضية ملعب إستاد الملك فهد الدولي افتتح علي أسد الله قمبر التسجيل للسد في الدقيقة الحادية والعشرين قبل أن يدرك عبد الرحمن مطلق الدوسري هدف التعادل للفريق السعودي في الدقيقة الرابعة والأربعين.



وقبل نهاية اللقاء بخمسة عشر دقيقة منح جوليانو فيكتور دي باولا هدف الفوز للعالمي النصراوي الذي خرج منتصراً 2-1.



ثاني مباريات ذهاب الدور ربع النهائي كانت بين شنغهاي الصيني وفريق نادي اوروا ريد دياموندز الياباني والتي أقيمت على ملاعب إستاد شانغهاي وإنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



سجل ثنائية أصحاب الأرض البرازيلي هالك في الدقيقتين التاسعة والأربعين والحادية والسبعين من ركلتي جزاء فيما سجل هدفي الفريق الياباني اللاعب توممواكي ماكينو وشسينزو كوركي في الدقائق الرابعة والثلاثين.



وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " إنتهت مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال بالتعادل السلبي بدون أهداف ليتأجل الحسم لمباراة الإياب.



فيما كانت آخر مباريات ذهاب هذا الدور بين جوانجزو إيفرجراند الصيني وكاشيما انتلرز بطل اليابان وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب إستاد تيانهي.



موعد مباريات ذهاب مباريات الدور ربع النهائي



ومن المنتظر أن تنطلق مباريات ربع النهائي بداية من يوم غداً الاثنين بمواجهة السد والنصر فيما يلعب يوم الثلاثاء فريق نادي اوراوا ريد دياموندز مع شنغهاي على ملعب سايتاما.



ويستضيف الهلال فريق نادي الاتحاد على ملعبه إستاد جامعة الملك سعود وتختتم مباريات ربع النهائي يوم الاربعاء بمواجهة كاشيما انتلرز وجوانجزو على ملعب إستاد كاشيما سوكر.



جدول مباريات الدور ربع النهائي كاملاً

اليوم والتاريخ المباراة التوقيت الملعب

الاثنين 16 سبتمبر السد القطري – النصر السعودي 17:45 مساءاً إستاد جاسم بن حمد بنادي السد

الثلاثاء 17 سبتمبر اوراوا ريد دياموندز الياباني – شنغهاي الصيني 12:30 ظهراً سايتاما 2002

الهلال السعودي – الاتحاد السعودي 19:00 مساءاً استاد جامعة الملك سعود

الاربعاء 18 سبتمبر كاشيما انتلرز الياباني – جوانجوز إيفرجراند الصيني 12:00 ظهراً إستاد كاشيما سوكر



الثنائي الصيني يخسر قبل المواجهات الآسيوية

وكان فريقا جوانجزو إيفرجراند وشنغهاي قد تعرضا للخسارة يوم الجمعة الماضي أمام جيانجسو سونينج وشاندونج ليونينج على التوالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الصيني.



وتأتي تلك الخسارتين قبل أن يخوض كل فريق منهما لقاءات البطولة القارية ضد ممثلي اليابان كاشيما أنتلرز وأوراوا ريد دياموندز.



وبعد الخسارة تجمد رصيد جوانجز عند تسعة وخمسين نقطة لكنه حافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الصيني فيما توقف رصيد شنغهاي عند ثلاثة وخمسين نقطة بقي بهم في المركز الثالث.



