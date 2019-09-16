اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في الكويت
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار
الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب الاثنين 16-9-2019 في الكويت
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب الاثنين
16-9-2019 في الكويت
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
كويتي
|
عيار الذهب
|
48.65$
|
14.79
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.59$
|
13.56
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.57$
|
12.94
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.49$
|
11.10
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.38$
|
8.63
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.32$
|
7.40
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.513$
|
460.07
|
اسعار أوقية الذهب
|
340.53$
|
103.65
|
اسعار جنيه
الذهب
|
48.646$
|
14.793
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
اليوم
|
7.32
|
10.98
|
12.81
|
12.81
|
14.64
|
11 سبتمبر
|
7.30
|
10.96
|
12.78
|
12.78
|
14.61
|
10 سبتمبر
|
7.33
|
11.00
|
12.83
|
12.83
|
14.66
|
9 سبتمبر
|
7.37
|
11.05
|
12.89
|
12.89
|
14.73
|
8 سبتمبر
|
7.37
|
1105
|
12.89
|
12.89
|
14.73
|
7 سبتمبر
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