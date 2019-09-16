مقاول مصري يفجر مفاجأة.. ويفضح الهارب محمد علي (فيديو)

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نشر الإعلامي محمد الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليو الأحد، تسجيلًا لمواطن مصري يعمل كمقاول ويعمل مع الجيش المصري، ويرد على المقاول الأجير محمد علي.



وقال "المقاول"، خلال الفيديو، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبني مصر من جديد، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محمد علي العصر الحديث، معقبًا: "والبناء ده هيضايق ناس كتير جدًا لأنهم مش عايزين مصر تبنى".



وأوضح أن العمل مع الجيش المصري "ضغط نفسي" وليس أكثر؛ لأن الذي يعمل مع الجيش يضع نفسه في ضغط الوقت، متابعًا: "إللي يخلص في 6 سنوات بيخلونا نخلصه في 6 شهور، لأنهم ناس بتشتغل بجد"، مؤكدًا أنه لا يخسر أحد يعممل مع الجيش.



وأشار إلى أن محمد علي حصل على قروض من البنوك مستغلًا عمله مع الجيش، وسرق الأموال وهرب إلى الخارج دون أن يضخها في المشروعات، لافتًا إلى أنه اشترى بهذه الأموال فيلات وقصور في مارينا، وهرب أموال أخرى إلى الخارج.



ووجه رسالة إلى محمد علي، قائلًا: "إنت وسعت على نفسك جامد يا محمد وده مش شغل مقاولات، وسعت على نفسك في العربية إللي اشتريتها وفي حياتك في سن صغير، أخدت فلوس الناس وضيعتها على نفسك، وصرفت على الفيلم 30 مليون جنيه، وخلى الشغل يقصر في 70 أو 80 مليون جنيه، طب إنت جايب فلوسك دي كلها منين لما الجيش بياكلك".



وتابع: "الجيش عملك بني آدم وخيره هو إللي جابلك كل ثروتك، بس واضح إنك عندك حاجة غلط، وما فعلته كان سببه قضايا تلاحقك وفعلت ذلك لكي تطلب اللجوء السياسي، وإنت أصلًا مش سياسي، وعلشان كده طلعت تشتم الجيش والسيسي، وحولت نفسك في يوم إلى مناضل".



وأكد أن المقاولون الذين يعملون مع القوات المسلحة في المشروعات يحصلون على كافتهم مستحقاتهم المالية، لافتًا إلى أن الكيان العسكري ليس سرًا، وكل الفئات عملت في الجيش ودخلت الكيان العسكري، لافتًا إلى أن الأنفاق التي تحدث عنها تم إنشائها لتسهيل حركة المرور، منع الزحام عند مرور القادة العسكريين.



واستكمل، موجهًا حديثه للهارب محمد علي: "اطلع اعتذر للناس إللي شغالين معاك إنك أكلت الفلوس عليهم والجيش كان هيساعدك، وأنا بشتغل من 30 سنة في المقاولات، فين الـ500 بيت إللي عملتهم للرئيس السيسي".

