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نشرة الفجر الرياضي: الحرب تشتعل بين الريال وبرشلونة لضم ثنائي ليفربول..وبيراميدز يُهدد صفقة الأهلي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:56 م
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نشرة الفجر الرياضي: الحرب تشتعل بين الريال وبرشلونة لضم ثنائي ليفربول..وبيراميدز يُهدد صفقة الأهلي
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محمد مرعي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.

  
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