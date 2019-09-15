أتوس".. تشارك فى منتدى الخدمة المهنية الخامس لتجهيز"الشباب لسوق العمل"





شاركت الشركة "المصرية الأوربية لتكنولوجيا الطاقة"، منتدى الخدمة المهنية الخامس لتجهيز الشباب لسوق العمل بحضور الدكتورة نيفين عبد الخالق، ولجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية بالمنطقة، وبرئاسة باكينام عبد الفتاح، مساء أمس، بفندق كونراد، برعاية محافظ روتاري الدكتور شريف والي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.





وقالت وسام جلال مدير الموارد البشرية لشركة "المصرية الأوربية لتكنولوجيا الطاقة"أتوس" ومثلث عن الشركة"، أن هناك حاجة ماسة إلى وجود ُعمال مؤهلين يتمتعون بالكفاءة الفنية ليساهموا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والأجتماعية، بمصر، حيث يقوم التعليم الفني المزدوج بدور محوري في دمج الطالب بسوق العمل، وهو مايأتي علي قمة أولويات أجندة السياسة المصرية.





ونوه وسام جلال"، إلى أن وضع التعليم الفني علي قائمة أولويات السياسة المصرية عزز من فرص تصميم برامج للتعليم الفني المزدوج توائم احتياجات سوق العمل وتسلط الضوء على احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، من خلال دراسات لسوق العمل لتوفير كافة المعلومات .









وأوضح الدكتور أحمد عشماوي، عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم، في تصريحات صحفية، على اهتمامهم بتجهيز المدرسة وانتقاء المدرسين، والمناهج، حتى تتغير الرؤية للعمل الفني، حيث سيُلقي المنتدي الخامس للخدمة المهنية الضوء على مشروع محو الأمية، الذي يتبناه روتاري مصر منذ سنوات طويلة، وحقق نجاحات كبيرة، وساهم في محو أمية عدد كبير من أفراد المجتمع

وجدير بالذكر،أن المنتدى شهد حضور نخبة من المهتمين بتطوير التعليم من القطاعين العام والخاص، وبمشاركة من أندية روتاري مصر.



