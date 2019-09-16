الضريبة العقارية: نستهدف تحصيل 6 مليار و700 مليون جنيه هذا العام (فيديو)

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قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تحصل 3 أنواع من الضرائب، الأولى على الأراضي الزراعية، والثانية على العقارات، والثالثة على الملاهي ومحلات الفرجة "الملاهي الليلة"، موضحة أنه يتم تحصيل ضريبة على الحفلات الغنائية والسينمات والمسارح، مع إعفاء الحفلات ذات الطابع القومي مثل حفل كأس الأمم الإفريقية ومباريات كرة القدم.



وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن هناك فرق بين الضريبة العقارية وضريبة الدخل، مشيرة إلى أن القانون أعفى 50% من إيرادات الشقق المفروشة من ضريبة الدخل.



وعن قيمة مبلغ الضريبة العقارية في شاليهات قرية "مراسي" الساحل الشمالي قالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية: "علية كتير.. والضريبة بتبدأ من 4 آلاف جنيه".



وكشفت أنه تم تحصيل ضريبة على الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي، وكافة انحاء الجمهورية، موضحة:" حصلنا ضريبة بقيمة 4.5 مليون جنيه، عن حفلة هوت تشيلي التي أقيمت بسفح الأهرامات، و3.71 مليون جنيه عن حفلة جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي، و900 ألف جنيه عن حفلة الموسقيار ياني، و2 مليون جنيه لحفلة عمرو دياب، و490 ألف جنيه عن حفلة محمد رمضان".



وأشارت إلى أن حصيلة الضرائب العقارية العام الماضي، بلغت حوالي 5.1 مليار جنيه، وكان المستهدف 5.2 مليار جنيه، معلقة: "أول مرة يحدث في تاريخ الضريبة العقارية هذا الرقم.. ووراءه جهد كبير قامت به المنظومة".



ولفتت إلى أنه تم تحصيل حوالي 800 مليون جنيه خلال شهرين من العام الجاري، والمستهدف هذا العام 6 مليار و700 مليون جنيه"، لافتة إلى أن المواطنين يدفعون في أخر موعد للدفع.



وأكملت أنه يمكن تقسيط الضريبة العقارية كل شهر بشرط الانتهاء من المبلغ كامل بنهاية شهر ديسمبر هذا العام، مطالبة المصريين ببدء دفع الضريبة العقارية وعدم الانتظار إلى نهاية الوقت؛ تجنبًا لحدوث ضغط في المكاتب العقارية.



ونوهت إلى أنه يمكن تقسيط الضريبة العقارية كل شهر بشرط الانتهاء من المبلغ كامل بنهاية شهر ديسمبر هذا العام، مطالبة المصريين ببدء دفع الضريبة العقارية وعدم الانتظار إلى نهاية الوقت؛ تجنبًا لحدوث ضغط في المكاتب العقارية.





